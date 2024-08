Seguro que algunos de vosotros habéis visto la película Jerry Maguire. El filme no ha pasado a la historia del cine, pero en su tiempo recaudó un pastizal, Cuba Gooding Jr. se llevó el Oscar al Mejor Actor de Reparto (desde entonces no ha rascado bola) y Tom Cruise, la verdadera estrella, se quedó a las puertas (todavía sigue esperando). Tranquilos, que esto no va de cine. Es que últimamente Jerry Maguire se me viene mucho a la cabeza por la frase que constituía el leit motive de la película: “Show me the money”.

Hoy ese show me the money marca la agenda política (y nuestra vida, para qué engañarse). Así ERC se lo exige a Pedro Sánchez para que Illa sea president. El resto de los líderes autonómicos también se lo reclaman a Sánchez, porque no quieren ser tratados como mandatarios de Segunda regional. Los alcaldes se lo apremian a los presidentes autonómicos. Los rectores se lo piden a los conselleiros. Los conductores del Vitrasa a la empresa. Y los que limpian los jardines dejan de hacerlo hasta que su jefe no les muestre la pasta… Y así la rueda no deja de girar. Todos quieren más. Y lo cierto es que hoy hay pasta como nunca. Al menos en las arcas públicas.

Estos días hemos publicado que la recaudación por cotizaciones a la Seguridad Social bate récords con cien millones por semana (porque hay más empleo y está algo mejor pagado), pero también que el Estado ingresa a espuertas por impuestos (IPRF, de Sociedades o especiales). El turismo, con cifras inéditas en Galicia y España, es otro maná. Así que, como diría Pazos/Manquiña en Airbag, si los recursos públicos “nadan en la ambulancia”, uno se pregunta: ¿Qué se está haciendo con todo ese money? ¿Se está gestionando bien? ¿Por qué seguimos con tantas carencias en dependencia o sanidad? ¿Las desigualdades sociales se han reducido? ¿O quizá los ricos son más ricos y las personas vulnerables lo son todavía más?... En Jerry Maguire, Cuba Gooding Jr. derrochaba la pasta en cosas suntuosas, frívolas o estúpidas, en fiestuquis, como si no hubiese un mañana… Pero, claro, eso era solo una fantasía de Hollywood. Seguro que nuestros gobernantes (a la derecha y a la izquierda) no están haciendo lo mismo, ¿verdad?

Más money. Si me permitís el chiste fácil, este es un asunto de cagarse. Porque durante años ha funcionado en España una mafia (añadamos rápidamente lo de presunta para evitarnos líos judiciales) formada por (supuestas) respetable empresas que se confabularon para inflar hasta un 50% los precios de los pañales para adultos. El calote se mantuvo durante décadas. Ese pacto, que apesta a trama ilegal, les reportó a las empresas 1.700 millones. La Xunta acudirá a los juzgados para que les devuelvan al menos 150 millones. Estaremos atentos a ver qué resuelven sus señorías. Porque en no pocas ocasiones, sobre todo cuando hay poderosos intereses económicos por medio, algunos togados nos sorprenden con sentencias que francamente huelen muy mal. Y fin de las metáforas escatológicas.

Y para acabar adentrémonos en las pasiones. ¿Hubo una boda gay en el siglo XI en Ourense? Si fuese así, ¿sería la primera de España, quizá de Europa? ¿Formarían Pedro Díaz y Munio Vandaliz el primer matrimonio homosexual, con papeles, de la historia? Así lo apunta la investigación del catedrático de José Miguel Andrade, quien descubrió un documento firmado por Pedro y Munio en el que, entre otras cosas, se confiesan “buenos amigos, llenos de fidelidad y de verdad” y se comprometen a seguir unidos para siempre. ¿Es lo que parece o parece lo que no es?

No sería sorprendente. Recordad que Marcela Gracia y Elisa Sánchez fueron dos gallegas que en 1901 protagonizaron el primer matrimonio de lesbianas registrado en España. Así que en cuestión de derechos somos vanguardia, mucho más liberales de lo que algunos tópicos absurdos (y mesetarios) nos quieren imputar. Frente a esa ola puritana que pretende decirnos qué podemos ser y qué debemos hacer, en Galicia, como va diciendo Tim Walz −el profe de instituto que acompaña a Kamala Harris como candidato a la vicepresidencia de EE UU−, en cuestiones personales y de gustos (sexuales o cualesquiera otros) proclamamos aquello de Mind your own damn business. O sea, métete en tus malditos asuntos.

