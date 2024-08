Cuatro Cosas

Uno de los amigos de avecilla, el que le cuenta cosas de la administración, lleva con la boca abierta desde que leyó en FARO los precios de las pitanzas que se pueden hacer en el comedor de San Caetano. Sí, son más baratas que las de los funcionarios de Trabajo, que están a las órdenes de Yolandinha, pero, si se comparan con las de otros estamentos, resultan un banquete. Y no es que al pájaro le haya entrado hambre, ni que tenga envidia, pero hay que reconocer que las tarifas son un chollo y que vale la pena recordarlas. Sin ápice de mala intención, por descontado. Uyuyuy...

Así pues, usemos la imaginación y pasemos a desayunar: café con leche o solo bollo y fruta, por tres euros; para comer dos platos a elegir bebida y postre, siete treinta y cinco. No es de extrañar, por tanto, que aquello esté de bote en bote y que la Xunta haya tenido que aumentar el presupuesto hasta un millón de euros. Lo contó FARO, y por lo que cuentan no sentó del todo bien entre los responsables de esa tarea en San Caetano. Y como no hay razón para el enfado, vale insistir para que se vea que la intención era informar. ¿No...?

Asunto distinto es el del cabreo que hay en el sector eólico. Y aquí si que puede añadirse con mucha razón el dato de que los parques aprobados en Galicia apenas lleguen a tres en estos últimos años es una vergüenza, la provoque quien la provoque. A este paso el Antiguo Reino acabará resolviendo sus problemas de iluminación y energía a base de colocar velas en las cuevas. Algo que no es ideal, pero sí será imprescindible. Claro que en esta tierra todavía subsisten algunos que conciben la modernidad –en este caso la eléctrica– con las hogueras que se prendían en las grutas allá por la época del Jurásico o cosa parecida. Y así nos va. Ojo...

Antes de echar la rúbrica, queda una cosa en el tintero. Se rumorea, o al menos eso oyó Anacleto, que habrá algún cambio en la estructura administrativa del gobierno Autonómico. Porque, como ya se os anticipó aquí, no acaba de satisfacer el trabajo de alguno de sus delegados actuales. Y es que los tiempos vienen muy agitados y va a ser necesario que los tímidos vuelvan a donde solían, antes de que todo vaya a peor. No se trata de un invento de Marconi, sino de una advertencia para que al interesado lo coja confesado y que la solicitud de regreso a su puesto de trabajo anterior quede bien cubierta con todas las garantías. Y, de paso, vaya repasando las tareas diarias que le corresponden. ¿Capisci...?