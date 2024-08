El capitán no es el último en salvarse

Cuando el barco se hunde, la pericia es más importante que el dinero. La desaparición del megayate Bayesian no solo aporta un naufragio masivo en el Mediterráneo donde las víctimas no son migrantes anónimos sino millonarios muy cualificados, con derecho a nombre y apellidos. El colapso con siete desaparecidos o muertos facilita otra estadística clarividente. Porcentaje de cadáveres respecto al total de embarcados: treinta por ciento. Porcentaje de pasajeros: sesenta por ciento. Porcentaje de tripulantes: cero por ciento. Aplicando la frialdad matemática imperante en las pateras, no son números suficientes para establecer una ley, pero sí para desmontar un principio más novelesco que pragmático. A la hora del sálvese quien pueda, el capitán no es el último en abandonar la embarcación, aunque entre el pasaje figure su mismísimo armador.

Dado el silencio imperante entre los diez tripulantes rescatados por un pesquero en aguas sicilianas, solo se conocen cuatro palabras del capitán del Bayesian. Su “no lo vimos venir” resuena fatídico con respecto a la tragedia, pero también señala la prevalencia del técnico sobre el billonario cuando la naturaleza impone su superioridad apabullante a los humanos. En ningún momento se habla aquí de cobardías o incumplimientos, la supervivencia es la norma y el sacrificio por los semejantes funciona como radical excepción.

Los acontecimientos se precipitaron, los elementos derribaron la soberbia de un yate con un palo o falo de 75 metros, que su eslora no podía soportar. El barco estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, aunque este factor es una decisión marinera. Las circunstancias no afectan al balance. Diez profesionales bregados de la navegación y doce artesanos de ciencias inconsistentes como el derecho, la economía o la tecnología. Todos los fallecimientos se producen en el bando de los burócratas. Sobrevive la armadora en cuanto esposa del armador y propietaria nominal del Bayesian. Su marido no la acompaña. Su hija de 18 años, tampoco.

Suscríbete para seguir leyendo