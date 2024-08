Pandilleros de los 60

Cada año de los últimos, sin que falte uno, esta pandilla que lo fue ya en los finales de los años 60 (y mirad qué juveniles están aunque ellos no lo precisen porque se quieren así) se reúnen para una comida de exaltación de la memoria y amistad de esos años inolvidables de la adolescencia en que aún jugaban al brilé y a las cerillas y ya desplegaron sus primeros amoríos, románticos los más y sin más. ¡Hasta hay vídeo súper 8 que recuerda y proclama aquellos encuentros!

Wöyza abre nueva etapa y se despide de Messengers con gran concierto

Teníais que haber estado el pasado sábado n el Palacio de la Música de Moaña. Allí, Wöyza & The Galician Messengers derramaron su último cáliz, su concierto de despedida ante un público entregado que lo llenaba todo con su emoción y participación, sobre todo cuando sonó su tema dedicado a la memoria histórica localizado en la misma Moaña o su versión de Xiraraei de Xil Ríos más igualitaria y feminista. La arroparon sus messengers, Jorge Juncal, High Paw y David Outumuro, que siempre tuvieron formaciones propias y siguen sus caminos, algunos por New York, sin que faltara María Faltri en la percusión tradicional, el virtuoso gaiteiro moañés Anxo Lorenzo y la bailarina Yara Juncal. ¿Y Wöyza? Pues deja atrás el Proyecto Messenguer en su pueblo tras casi 4 años de raíz negra, hip hop, soul, góspel...aportando su esencia en la música hecha en gallego para publicar cuarto disco en solitario antes de que acabe el año. “Valiosa” es el título y en el mismo se reencuentra con el afrobeat, su sonido de principios, con letras más personalizadas, en español y portugués. Ahí reaparece esa Wöyza más reivindicativa, no en la política, sino en los valores sociales, esa que uno valora, quiere, que grabó en mi propia casa el video Cansada y que ahora está en estado de éxtasis, sin parar, en espera del disco.

¡Vaya biografía de Benet presenta Benito Fernández en su Tomiño natal !

¡Atentos amantes de biografías malditas! Mañana viernes 23 a las ocho y media de la tarde, en su Tomiño natal, el periodista y escritor J. Benito Fernández presenta su último libro, El plural es una lata. Biografía de Juan Benet (Editorial Renacimiento), en el hotel Nueva Colina, regentado por el siempre generoso Moncho Campos. El autor, biógrafo de Leopoldo María Panero, Eduardo Haro Ibars y Rafael Sánchez Ferlosio, charlará con Julio Abalde, profesor de Lengua y Literatura española y vecino de Vigo. El ingeniero de caminos y escritor Juan Benet (1927-1993) fue un controvertido personaje que anduvo por estas tierras en los años cincuenta y sesenta por razones amorosas y profesionales, y por su estrecho vínculo con el también ingeniero Pablo García-Arenal Rubio, biznieto de la escritora y feminista gallega Concepción Arenal. El acto será presentado por Sandra González Álvarez, la brava y bella alcaldesa de Tomiño, quien fuera pupila de Abalde, don Julio. Tras el encuentro Celta-Valencia –por los futboleros–, la función promete. Lástima que uno todavía no posea el don de la ubicuidad.