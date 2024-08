El Efecto Mariposa y la vocación de servicio

Seguro que conoces el fenómeno del Efecto Mariposa, eso de que el aleteo de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. No sabía que era un proverbio chino. No podría teorizar, aunque quisiese, sobre cuestiones meteorológicas ni físicas, pero me gusta creérmelo cada vez que hacemos informaciones de lugares remotos que, a priori, no tendrían sentido en un periódico como el nuestro. Más que lo de “a priori”, no lo tendrían para quienes aplican la bisoñez a este oficio, porque y tanto que nos afecta lo que sucede en Argentina, en Mozambique o en el sector turístico de Croacia. Por eso esta semana has podido leer informaciones sobre las Malvinas, Escocia, Papenburg (Alemania) o de Perú.

Empiezo por esta última. He estado en contacto con la familia de uno de los marineros del Argos Georgia, Luis Avilés, un chaval de 1991 del área de Lima. Le ofrecí nuestra ayuda y nos la pidieron, porque la armadora −denunciaba su sobrina Cielo− no les contestaba para hacerse cargo del entierro, como así constaba en su contrato. Desconozco si la retahíla de correos que envié durante varios días a la empresa sirvió de algo; el sábado pasado les notificaron que sí, que pagarían el sepelio. A mí nunca me respondieron.

Por lejos que esté Perú, FARO quiere ser y es una referencia global en información pesquera. Por lejos que esté, Luis era tripulante de un barco con una gran dotación de gallegos; y, sobre todo, Luis era marinero. Luis es de casa. Como Santi, otro chaval de 39 años de Baiona, también fallecido en el mismo buque. El funeral me resultó duro de digerir, pero quise estar. Santi también es de casa. La homilía del obispo de Tui-Vigo, Antonio Valín, de diez.

Y de Lima y Baiona a las Falkland (o Malvinas, según gustos o afinidades), porque por primera vez los 16 barcos que faenan calamar en sus aguas −todos, con participación gallega− se quedan sin campaña. No es ninguna broma: este parón no solo afectará a las armadoras de estos pesqueros, sino también a las que operan en aguas internacionales. Va a haber algún atasco de tráfico y no habrá rentabilidad para todos, ya lo verás. Y subirán (más) los precios, también lo veremos.

Me quedan Escocia −que también se suma a los vetos a la pesca de fondo− y Papenburg, sede de uno de los mayores astilleros del continente y cuyo rescate acaba de confirmar el canciller Olaf Scholz. No solo publicamos ampliamente los problemas financieros de Meyer Werft por el hecho de que allí trabajen o lo hayan hecho auxiliares gallegas, sino porque son operaciones que sientan precedentes para el sector. Aunque bueno, en España no tanto: ¿o acaso recuerdas últimamente alguna gestión pública −en lo privado tenemos ejemplos como Armón con Barreras o Gondán con Balenciaga− para evitar pérdida de capacidad?

Qué puñetera es la envidia.

