Cuatro Cosas

Esto es la repanocha, fratres. Ahora resulta que la máquina del fango ni es un invento de Moncloa ni para uso exclusivo del entorno de don Pedro. El PSdeG hizo oficial ya que exige una aclaración sobre la teórica relación entre la Xunta, contratos de empresa y la familia de O Noso Ex. Y sí, la reclama nada menos que el secretario general socialista, señor Besteiro, una vez más en un papel de pretor que en nada le favorece, ni a él ni a su grupo. Hay quien piensa que no en vano lo llaman el cónsul, pero eso es cuando está de buen humor. En el fondo, se demuestra que apenas llega a representante subordinado de la política gubernamental. ¿Eh...?

Conste, dice avecilla que estas críticas que reproduce nada tienen de mala intención personal. Se dice porque es así: anteponer los intereses del partido a los de Galicia no es lealtad al PSOE, sino una extraña actitud que convierte a los representantes del socialismo gallego en una especie de funcionarios de consulado. Y si a eso se le añade la protección numantina que hace de Moncloa y de Ferraz, no debe extrañar que se considere al PSdeG como una sucursal de Madrid. Su política, dicho desde la opinión personal, ayuda poco a los intereses de esta tierra. Y eso, como sabe bien Xotaerre, se paga muy caro en urnas. ¿No...?

De momento, y en la acera de enfrente, se limitan a mirar mientras preparan su habitual mitin de inicio de curso. Este año, como los anteriores, se espera la presencia de toda la plana mayor del PP e incluso un discurso del señor Feijóo en que haga referencia condenatoria a los planes antes citados del Gobierno contra su familia. No pasarán lista, dado que no hay convocatorias electorales hasta dentro de tres años, y ese tiempo da mucho margen para hacer cosas, aunque tratándose de este Gobierno –central– todo es posible. Bueno, para ser exactos, son más probables las regulares o malas que las buenas. Ojo...

Hablando de diferencias. Anacleto informa de que quizá antes de fin de año el mando supremo dé un repaso a la situación interna en el PPdeG. Que es plácida a primera vista, pero en el que se detectan ya algunas rozaduras. Especialmente, en la provincia de Ourense, donde no hay ni un signo de rebeldía post-baltariana, y sin embargo cuando se entra en determinadas juntas locales, parecen prepararse para la guerra de Indochina. Y no solo ni mucho menos por los cambios familiares, sino por el de la política que llevan a cabo algunos que añoran el pasado. Al bueno del presidente de la Diputación lo tienen ya enfocado, porque no les gusta su táctica. ¿Capisci...?