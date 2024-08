Lo bueno de Kamala

En la primavera de 2008 una amiga me llamó machista porque prefería a Barack Obama antes que a Hillary Clinton para la candidatura demócrata. Como no había hecho mi elección en términos de hombre o mujer no la llamé racista. Obama no ganó a Hillary por ser él negro y ella mujer, ni al republicano McCain en las presidenciales por ser afroamericano y su rival anglosajón. Como mulato, Obama era tan negro como blanco, tan keniano como irlandés. El indeseable Silvio Berlusconi tiró muy bien un chiste racista sobre Obama: “Es joven, guapo y está bronceado”. Ese afán de los blancos por parecer negros viene de que se ven más guapos oscuros. Berlusconi hubiera estafado todo por ser joven y guapo cuando sólo podía estar bronceado.

En Kamala Harris confluyen muchos valores de las minorías que se explotan políticamente, empezando por –paradoja– ser mujer (50,46%, mayoría absoluta). La candidata demócrata es hija de un negro jamaicano y de una india tamil. Siendo tan afroamericana como indoasiática eligió ser lo primero, la minoría mayor. También escogió un marido judío y, si gana, habitará la Casa Blanca la primera familia mixta, doblemente repugnada por el Ku Klux Klan, racista por igual con negros y semitas. Por el mero hecho de ser varón, su marido será el primer primer caballero y, como defensor de una masculinidad no tóxica, podrá presumir de haber roto un techo de cristal de los hombres nuevos.

Ahora mismo los discursos minoritarios no determinan la presidencia. La campaña será disputadísima y quedan dos meses largos para que una vicepresidenta poco acertada puede ser una candidata muy patosa, pero lo que más favorecerá a Harris es que su rival sea Trump, un personaje odioso para muchos. Ella promete alegría así que, si gana, lo normal es que su gobierno defraude. Él ofrece rabia y eso es más fácil de cumplir. No está el mundo para un presidente de Estados Unidos furioso que no decepcione a los suyos.