Fieles al santo.

Ahí los veis un año más celebrando el San Lorenzo en la casa de Guillermo Prado en Coruxo, mostrando que con comida de galaica raigambre, popular, se puede aspirar al reino de los cielos: mejillones, empanadas y sardinas, regados con vinos de Cambados y Condado. La música la pusieron gaiteros de la Escuela de Gaitas de Coruxo y el cantautor cubano Alejandro Jesús y ellos la voz para lo que menester fue, que no fue poco.

Una mirada a vista de pájaro sobre el rebosante verano musical vigués

Aún nos queda verano, canta Melendi, pero acabaron los grandes conciertos y a mí, que he visto pasar los de la ciudad hace 10 alcaldías como periodista, (¡por Tutatis, 4 décadas! ) me parece que la alegría por medio de la música ha empapado la ciudad y a sus gentes este año. Cierto que años como los 80 fueron explosivos porque en el alborear de la democracia la música significó un período de libertad y creatividad sin precedentes y el entonces alcalde Soto lo intuyó y apoyó pero si uno observa a vista de pájaro el enjambre de músicas que han nutrido la urbe este verano de su homónimo Caballero , si uno ha paseado por sus calles y sentido sus vibraciones, la impresión es muy satisfactoria porque desde la base con las fiestas populares, las actuaciones de bandas corales (preguntadle a Enrique Lorenzo, su presidente en ACOPOVI) y el espectáculo en San Roque de cantos tabernarios (preguntadle a Marisa Davila, presidenta de la asociación de cantos de taberna) hasta las alturas de los conciertos de Castrelos (de Víctor Manuel a Melendi) se ha atendido un amplio abanico de demandas de la población viguesa y utilizado nuevos espacios. Nunca llueve a gusto de todos pero uno cree que Vigo ha respirado música, que es cultura, por los cuatro costados. Y sigue, que aún queda mucha marcha.

Kammerer, 51 vez en Salvaterra

¡Apuntad los fieles! El sábado, 24, tendrá lugar en Salvaterra el panel de cata de vinos y el domingo la celebración del Gran Capítulo da Cofradía do Vino Condado do Tea con la consiguiente entrega de los premios y tanto a uno como a otro asistirá con fidelidad probada el belga (y amigo) Bruno Kammerer, diseñador gráfico. ex concejal de Zurich que incluso fue cosechero en Hío durante sus estancias de verano allí y, por supuesto, un soporte de nuestros vinos gallegos en su país. Preguntadle a Antonio Alén, Gran Mestre de la Cofradía. La historia de Kammerer es tan rica y larga que no es posible ni sintetizarla aquí (su padre vería a Lenin y a su mujer, Nadezhda Krúpskaya, acogidos en su casa familiar antes de la revolución rusa) aunque sí lo hicimos en la serie de Memorias que alberga el archivo de nuestro periódico. Un suizo socialista, taurófilo y existencialista. Pero a lo que voy es que lleva nada menos que 51 años asistiendo como jurado de los premios y a la fiesta posterior, uno como pregonero, que se celebrará con récord de bodegas entre este viernes y el domingo en Salvaterra. Os lo juro por la edil de Cultura Lorena Soto. Uno también fue pregonero y orgulloso cofrade que ve como crecen cada año lo que Antonio Alén promueve desde siempre.