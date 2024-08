Cuatro Cosas

Avecilla no sabe si os habéis fijado bien o no, pero es lo cierto que aún faltan puestos clave por cubrir en la Xunta de los tiempos nuevos. Verdad es que los cargos de más peso están ya hasta con listas de espera, pero otros parecen esperar al fin del mundo para ponerse en marcha. Por ejemplo, el mando supremo de la CRTVG, donde hay bofetadas para los nombramientos y O Noso Presidente no se decide todavía a eliminar la incógnita. Cuenta avecilla que hay aspirantes de todo tipo, pero que lo que falta es alguien que reúna al menos dos condiciones. Ojito...

Las dos condiciones –al menos– son generosas. Una, es la de mantener a la parte joven del equipo gobernante actual; la segunda optaría por alguien nuevo, básicamente “político”. Hay ya nombres de posibles, pero nadie se atreve a señalar a los más potentes, por el momento. Parece que para no desencadenar la guerra sucia. Porque, eso si, los primeros golpeados por la guerra subterránea que se libra en el Olimpo tienen lesiones de cierta gravedad. Pegan duro. Y eso que aún no llegó el momento de hablar del Consejo y sus componentes. Uyuyuy...

Entre tanto, lo que tampoco está a la vista, es el motivo por el cual faltaron en la ceremonia de recibir a las víctimas gallegas del “Argos” varios de quienes tendrían que haber estado en el aeropuerto. Y es que en esto de las catástrofes está visto que no hay muchas ganas por parte de la superioridad de salir en las fotos. Sin ánimo de ser malévola avecilla dice que hay en este país quienes olvidan sus orígenes, y peor aún lo que el país ha hecho por ellos. Y por eso precisamente hay que fijarse mucho en los que van y mucho más en los que no van. ¿Eh?

Según Anacleto, hay que prepararse para los próximos meses. Sobre todo, en el sector pesquero, que se citaba hace un momento. En Malvinas, por ejemplo, no es que peligre la capacidad de trabajar allí, sino que las cuotas para pescar van a salir por un ojo de la cara. Escasea el producto a la misma velocidad que abundan los barcos que acuden a las frías aguas del Archipiélago. O sea, un. problema más que añadir a lo de Marruecos, Guinea, y probablemente también en otros puntos del Atlántico sur. Parece, pues, llegada la hora de cambiar la estrategia para lograr las capturas que hasta ahora satisfacían a todos. ¿Capisci?