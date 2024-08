Cuatro Cosas

Hay muchos rumores, fratres, de cara al mes de septiembre. Avecilla ya os dijo que el ambiente –político– era como el climatológico, es decir, que ferve a pota, pero resulta probable que llegue a peor temperatura. Por ejemplo, en el ámbito institucional, habría muchas molestias para con el Consello de Contas, que, de un tiempo a esta parte, parece Torquemada. Amplía lo que debe ser tutela, supervisión y, en definitiva, observación objetiva, con la intervención indirecta y la denuncia de supuestos problemas o intenciones. Y eso asombra a muchos e indigna a bastantes. Con razón, seguramente. ¿No...?

Ya la había armado de pontifical con unos cuantos de sus informes, especialmente sobre asuntos del Sergas, pero ahora le ha dado por reclamar el papel de confesionario. O sea, que poncios, petrucios, y cuentas de los órganos representativos de la democracia gallega pasen por su lupa. El pajarillo cantor ya se refirió a esto hace unos días, pero quizá convenga algún tipo de información complementaria. Por ejemplo, que en el Hórreo nadie se ha salido de las normas: la Mesa aprobó como se debe el que los datos económicos, ytalytal, sean controlados y hechos públicos por la Institución. Como establece la ley, el reglamento y el sentido común. Y además como hacen las otras nacionalidades históricas del país. Ojo...

Mientras tanto, y por si acaso, el polo de transparencias parlamentaria publica todo lo que algunos quieren en exclusiva, o casi. Por eso ha habido protestas y rumores de mala intención, a la vez que supuestas connivencias con algún que otro partido de la oposición. El agente secreto no lo certifica, pero sí que no le extrañaría absolutamente nada. En contra del ruxerruxe, también hay voces que –muy bajito– recuerdan la amistad que une a altos mandos con sus correspondientes en el Consello. Y ya se sabe que aquí y ahora quien tiene padrinos se bautiza y, si no, al limbo. ¿Eh...?

En otro orden de cosas, y para que nadie se olvide, procede insistir en que la situación del rojerío en Ourense no solo sigue siendo un avispero, sino que hay síntomas de que empeora. Sobre todo, por el lado psoeciata donde siguen los coleteos de quienes creen que sería conveniente para el futuro, aunque quizá malo para el presente, mantener viva la hipótesis de la moción de censura contra los jacomitas. Más líos no traerá, pero es posible que en su día no pocos se acuerden de que un cambio parece necesario en A Terra da Chispa. Aparte de que es una especie de lugar de residencia de los últimos grupúsculos, políticos y no políticos, que van quedando en España. ¿Capisci...?