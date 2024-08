Adiós al Coro Clásico de Vigo.

Traemos hoy al Coro Clásico de Vigo para honrar su memoria porque esta es la última foto que se hizo tal colectivo, este 25 de julio tras su actuación en Santiago de Vigo, desde que en 1978 fuera fundado por Joaquín Carvajal, con la valiosa colaboración del sacerdote y organista Moisés Alonso. Por honrar la memoria del coro pero también de su director, admirado como persona, maestro de clásicas de vocación músico y humanista. Décadas poniendo voz a los textos y composiciones musicales más egregias.

“Blues da Florida”: el libro que trae memoria de un Vigo del 68, entre tranvías

Llevo unos días pasando con gozo páginas del mismo libro, sumergido en los alrededores de 1968 en Vigo. José G. Barral, Chiño Barral para los amigos, ha escrito una novela con tanta base documental que nos permite trasladarnos a otros tiempos de esta ciudad y respirar su medio ambiente desde la alcaldía de Portanet hasta los grupos de poder y sus agentes, enfrentados aquel tiempo por la decisión de sustituir tranvías por autobuses, tema nuclear del libro. Hablo de Blues da Florida. Gozará quien los haya vivido, desde el alcalde Caballero hacia abajo viendo revivir a Portanet, Paz Andrade, Antonio Valcarce (Panificadora), los Martínez (transportes), Alfageme, Curbera,,... abogados como Roberto Pastoriza, arquitectos como Gómez Román, escritores como Cunqueiro (entonces director de FARO), cineastas como Cesáreo González, notarios como Alberto Casal, el presidente del entonces poderoso Mercantil, Camilo Veiga. A veces el autor introduce personajes de ficción, levanta costuras y entresijos del poder y deja claro el inmenso trabajo de investigación documental que hay debajo de la epidermis ficcional que le permite la novela. Dije que gozarán con su lectura quienes lo hayan vivido, pero aprenderán y se sorprenderán mucho quienes entonces no hubieran nacido al conocer un momento muy importante de la construcción de Vigo, sus decisiones políticas, sus líos subterráneos... que Chiño Barral trata con maestría. Desde el derribo del barrio del Sagrado Corazón hasta el intento de urbanización elefantiásica de la playa del Vao (Torres Blancas) pasando por la margen izquierda de la Gran Vía, el Plan Xeral de 1961... pero sin olvidar episodios tragicómicos como la llegada de las inglesas en cruceros al puerto de Vigo.

Samil, aquel arenal desierto

Seguimos en mes playero y, si días atrás hablamos de las playas de Vigo en Teis, la de Bouzas (o Adro) después ¿porqué no recordar la historia de Samil, hoy desbordada de usuarios playeros? A ver quien sabía que en 1920 a un tal Benigno Prado, carpintero en una construcción en Coruxo, se le ocurrió abrir un pozo en un pinar que había comprado en Cabo da Vella, ante lo que hoy son las canchas de tenis de Samil, zona de la antigua sala Riomar. No había agua potable ni casa alguna en toda la línea de playa, ni carretera, ni puente para cruzar el Lagares hacia Coruxo, sino algún pescador que hacía de barquero cuando la marea estaba alta. No podía imaginar que en los años 30 el arquitecto Palacios concebiría un gran paseo para ese arenal vigués que nunca hizo, pero Prado, años más tarde, abriría allí el hostal El Bosque, por el que luego habrían de pasar desde ministros de la España de posguerra a gentes de la cultura y la empresa. Tampoco podía imaginar que en los 60 habría allí un camping de mucha marcha e historia irrepetible, y luego una Casa de las Palabras o Verbum y hoy todo un complejo playero.