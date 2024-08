Demasiadas desgracias

Hay que consignar, con menos intención crítica que como reflexión, el dolor, la sorpresa y la extrañeza de una gran parte del sector pesquero a causa de lo que parece una sucesión de desgracias por accidentes en el mar. Y se habla de desgracias porque lo son, tanto desde el punto de vista de las pérdidas económicas como –y más importante– de vidas humanas. Comenzó hace casi tres años con el tremendo naufragio del “Villa de Pitanxo”, y por ahora culmina en el hundimiento del “Argos Georgia”. Hubo más, con menor índice de desaparecidos pero eso no significa menor inquietud, sino reclama más información y, sobre todo, cumplimiento de las normas establecidas.

Hecho el introito procede insistir en lo que ya se ha dicho tras las tragedias marítimas padecidas en todo o en parte por buques y tripulaciones gallegas: hay asuntos que no están claros y que, como elemento preventivo y para la seguridad de las personas, tienen que revisarse al milímetro. Naturalmente, quien esto expone se refiere a las instrucciones de construcción, mantenimiento, número de tripulantes... Es obvio que un accidente lo es y por definición no tanto algo manejable cuanto imprevisto. Pero eso no justifica que dudas de importancia sobre las causas de catástrofes sigan manteniéndose por quienes tendrían que eliminarlas.

El caso del “Pitanxo”, además de terrible, es significativo. Hace apenas unas horas, este periódico informaba acerca de que la instrucción judicial se prolongará previsiblemente hasta la primavera del próximo año. Falta por concretar lo esencial: si son o no exactas declaraciones de supervivientes que apuntarían a irregularidades antes de que el buque se hiciese a la mar, falta de material de salvamento, y también conductas de los responsables a bordo. En el más reciente del “Argos” existen huecos muy parecidos, sobre todo en lo que se refiere a las causas directas del hundimiento. Lo que, resumido, debería obligar a un repaso no solo de lo que sucedió, sino también de sus motivos.

Esa tarea, nada fácil, corresponde a las autoridades gubernativas que son, obviamente, las encargadas de los controles. En este punto, hay un lamento que dirigir hacia esas autoridades: en opinión personal, no ha habido por parte de quien debería atención de humanidad más allá de lo protocolario. Unas víctimas –familiares de los desaparecidos– siguen reclamando actuaciones aclaratorias, pidiendo responsabilidades y, en fin esperando que se les atienda sin el lastre de la burocracia. El mundo pesquero gallego necesita que esa atención se palpe de un modo también material, porque el sector no está para buenas palabras, pero vacías.

En definitiva, ha habido en los últimos tiempos demasiadas desgracias marítimas, demasiados muertos y demasiados familiares casi olvidados, que incitan a pensar en que algo en común podría haber fallado, por descuido o por negligencia. Ese punto, precisamente, es el que debería ser objeto de meditación por quien corresponda. Galicia tiene un mar peligroso más allá de su litoral, sobre todo por las dudas ya citadas a cerca de cómo se hacen las cosas. Ya es hora, sobre todo con el historial reciente, de que quienes deben aporten datos que –pese a que los accidentes, por definición son difíciles de prever– cumplan lo que Homero deseaba como mejor: cumplir con el deber y regresar con bien a casa.