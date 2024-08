Los ciclistas deben de ser una especie en peligro de extinción.

Y no lo digo por las escasas unidades que pululan por el carril a ellos destinados, sino más bien porque, además de la bula que les permite hacer lo que quieran, la especial protección que se les dispensa al diseñar estos. Puedo entender que se segregue de la calzada para que no la compartan con los automóviles, ya que, al ser la parte más vulnerable, llevarían la de perder ante cualquier percance. Lo que ya me cuesta más es entender que se lleve a las aceras para que las compartan con los peatones, como si estos no fueran vulnerables frente a los ciclistas. Tampoco llego a entender que las aceras sean tan anchas en algunos tramos, que incluso se instalan bancos, mientras que unos metros más adelante, se estrechan tanto que, como los clientes de la terraza de marras se esparzan un poco (algo habitual por cierto), apenas queda sitio para pasar con el carrito de bebé o de la compra. Además, ahí el carril bici, discurre con un desnivel de unos veinte centímetros más bajo que la propia acera, con el consiguiente peligro de dar un paso en falso y acabar rodando con los huesos maltrechos.