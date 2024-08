Oportunidad y riesgos: el necesario equilibrio en el turismo

Turistas en la Porta do Sol. / Alba Villar

La pandemia, especialmente en las durísimas semanas del confinamiento, fue una vivencia traumática, difícil de olvidar, aunque hoy nos pudiese parecer que aquello solo fue una pesadilla. Sin embargo, sus consecuencias todavía se están pagando hoy. Una de las experiencias más frustrantes fue la de la pérdida de derechos, la primera la libertad de movimientos. Los ciudadanos de repente, como en una distopía orwelliana, no podíamos abandonar nuestros hogares, debíamos permanecer recluidos las 24 horas y si salíamos de casa, nos encontrábamos con controles policiales o soldados del Ejército patrullando calles y plazas en busca de ciudadanos que simplemente querían estirar las piernas, respirar, vivir. Aquellas medidas draconianas, cuya eficacia hoy cada vez más voces ponen en solfa, dejaron importantes secuelas, físicas, pero sobre todo psicológicas.

Todo esto explica que cuando las autoridades declararon el fin de la pandemia y devolvieron el espacio público a los ciudadanos, estos, como si fuese una presa que de repente abre sus compuertas, salieron en tromba... en todas las direcciones. Y esa necesidad apremiante de disfrutar fuera de casa se ha traducido en un bum histórico del turismo.

El fenómeno es mundial, de forma que es harto difícil encontrar hoy un rincón del planeta libre de viajeros, ya sean vips o mochileros. Los desiertos han dejado de serlo y los oasis de paz se han secado. La tierra ha colgado el billete de “visítenos” y cientos de millones de personas se aplican cada año a ello.

Galicia, y por extensión el Noroeste, está de moda. El impacto del cambio climático, con temperaturas desaforadas, ha hecho de nuestro territorio un refugio para quienes huyen de días tórridos y noches caniculares. Mientras en sus casas ni siquiera el aire condicionado es capaz de calmar el ambiente asfixiante, aquí a media tarde el cuerpo pide una chaqueta.

Galicia ofrece, como sabe cada vez más gente, todo aquello que un viajero puede desear. Naturaleza –mar, ríos, islas, valles, picos...–, patrimonio histórico y artístico, gastronomía, oferta hotelera de calidad y a un precio todavía asequible. Todos los atractivos imaginables se concitan en este recuncho del planeta. La nuestra ya no es una tierra ignota por descubrir.

Más allá de su visibilidad, la primera consecuencia directa es que el turismo se ha convertido en una fuente económica de primer orden, que se traduce en riqueza y empleo. La hostelería y la restauración, y todos los sectores implicados, son un negocio en alza que demanda cada vez más mano de obra para atender sus compromisos. Por no hablar de la proyección de imagen de un país extraordinario.

La economía gallega, con un sector primario renqueante y con una industria –inexistente en muchas áreas de nuestro territorio– en permanente tensión y sometida al impacto de los ciclos, ha encontrado en el turismo un nuevo pilar sobre el que sostenerse.

Si el presente es bueno, las expectativas son mejores, pues el margen de crecimiento es notable. Sin embargo, toda oportunidad entraña riesgos palpables: masificación de los espacios públicos, perjuicio de la calidad de vida de los vecinos, daño al patrimonio (artístico o medioambiental), descontrol de los precios (en especial en la hostelería), dificultad para encontrar una vivienda en alquiler a un precio razonable con el crecimiento desaforado de los pisos turísticos...

Es tan cierto que en Galicia todavía no estamos entre los territorios que más sufren este impacto como que en zonas puntuales ya se percibe. En todo caso, que en otros lugares de España esté ocurriendo todo esto es precisamente lo que nos debería poner en situación prealerta. Mucho mejor experimentar en piel ajena los efectos de una política turística libérrima, en la que el mercado, la pura ganancia, lo justifica todo. Entre algunos responsables públicos se detecta una obsesión por las cifras, como si la cantidad, a granel, indiscriminada, masiva, orillando todas las demás consideraciones, fuese la mejor de las noticias.

Esto no es nuevo. Como decimos, otros territorios sufren el impacto de la masificación desde hace años, y ese es el espejo en el que no debemos mirarnos. La incomodidad, primero, y ahora la indignación ciudadana ante la imposibilidad de hacer algo tan sencillo como pasear por sus calles les ha llevado a protestar, abanderando un movimiento de rechazo –tourist go home–, que se está extendiendo.

Huyamos de los extremos. Desde FARO defendemos la conveniencia de captar turismo como una fuente de ingresos imprescindible, pero sin descuidar valores como la sostenibilidad, el perfil/valor del visitante o el respeto a la calidad de vida de los vecinos y al patrimonio natural y histórico-artístico. Ni nuestros monumentos forman parte de un parque temático ni un falso concepto de libertad absoluta legitima cualquier comportamiento. Libertad no significa barra libre, irresponsabilidad.

Expertos y asociaciones dedicadas a la conservación de nuestro patrimonio advierten de la amenaza, incluso el daño, que una presencia descontrolada de turistas puede ocasionar. Incluso llegan a poner nombre propio a espacios naturales o históricos gallegos que ya están hoy en una situación vulnerable.

Por ello, las administraciones –Xunta y concellos– deben estar vigilantes para que el fenómeno turístico no se les vaya de las manos. En ocasiones ya ha sido así y han debido actuar los juzgados atendiendo demandas vecinales que exigían corregir excesos lúdicos, lumínicos o acústicos. Mayores controles, campañas turísticas más selectivas o medidas fiscales como la tasa podrían ser útiles para saber dimensionar hasta dónde queremos ir y cuánto podemos crecer. Debemos encontrar el punto de equilibrio que minimice los riesgos y optimice las ventajas. Porque si algo está claro es que el Noroeste no es el Mediterráneo. Ni debe aspirar a serlo.

Entre el entusiasta y peligroso mensaje de “Que venga todo el mundo” y el agresivo de Tourist go home, hay un amplísimo territorio en el que se puede y se debe actuar.