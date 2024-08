Donde vivo tenemos un escalón bastante elevado para acceder al portal. También el ascensor se encuentra en una especie de entresuelo, con lo que hay que subir cuatro peldaños. Nunca lo sentí como una incomodidad hasta que tocó levantar y bajar el carrito de bebé media docena de veces al día, como poco. Desde hace años se debate si eliminar esas barreras pero en cada junta, cuando se vota reforma sí o reforma no, siempre perdemos los del “SÍ” unas veces porque las obras salen muy caras y otras porque tampoco es tan urgente. Lo más curioso es que viviendo en el portal 153, o en el 155, –son tres inmuebles idénticos, mismo promotor– este problema sería cosa del pasado. Y no te lo pierdas, los tres predios están en la misma calle. Con todo, a mí me tocan cinco peldaños extra y a los otros bloques ninguno. Pero aún hay más.

En la última reunión de vecinos se planteó la instalación de una antena de telefonía móvil en nuestro tejado. Sí, a perro flaco... Esperaba que los otros portales pusieran el grito en el cielo, o cuando menos que echaran mano del “Antena sí, pero no aquí”. Pues nada, como se proyecta en nuestra azotea (el portal 151), los otros dos encantados.

Al parecer –si esperamos– podríamos negociar un mejor alquiler por soportar el repetidor pero los del 153 y los del 155 meten prisa para que firmemos cuanto antes porque la empresa trata con otro edificio, un par de calles más arriba, y la ocasión se puede esfumar. Así que al final soltarán menos panoja. Lo más gracioso, con lo que nos pagarán de alquiler se arreglará el tejado de los tres portales y no las bajantes que pasan por el nuestro y están viejísimas.

Lo peor es que Alfonso, el presidente de “esta nuestra comunidad”, ahora se acuerda de los cinco peldaños que eliminaron los otros portales y le parece un agravio. Ya, claro, pero si aquí nunca hicimos nada, unas veces por escasez de presupuesto y otras porque faltaban ganas, pues ahora sobran los lamentos. La semana pasada volvía con la cantinela y le comenté: “Alfonso céntrate, ahora lo importante es el arreglo de las bajantes porque el tejado no tiene duda”, y por lo menos sacar nosotros algún beneficio. Pero nada, erre que erre con los cinco escalones. Que si es un chantaje, que si los va a demandar. Buffff! Para mi que a Alfonso ya no le rueda bien la cabeza. Es más, lo interesante sería hablar con los presidentes de las otras comunidades y unirnos para renegociar el alquiler con los de la telefónica porque me extraña que haya muchos edificios que quieran una torreta en su terraza.

