Unha ducia de mulleres. / Cedida

No es La Última Cena feminizada, pero son doce mujeres, todas viguesas, todas profesionales, empoderadas (está de moda la palabra) y sin embargo amigas, del mundo del periodismo, la judicatura, el arte y los negocios, reunidas en torno a un arroz negro, un queso de Josefa y buenos caldo ribeiros y mencía celebrando la vida, la diversidad y la alegría del encuentro. Ana Míguez, Magis Iglesias, Geli Mouriño, Merce Lence, Marisa Barrio, Emila Graña, Mara Costas, Marisol Vázquez, Lola Galovart, Carmen Domín.

Aumenta nuestra comunidad de “fuxidos” de Vigo al campo asturiano

Es un caprichoso. Leyó nuestro artículo de ayer, en que hablamos de nuestro retiro vacacional en el bosque astur con incursiones periódicas para obtener comida en restaurantes elegidos, y Jaime López “Capitán” avisó por teléfono desde Vigo: “Yo me voy con vosotros, demasiado mogollón en el barrio viejo. Quiero unirme a vuestra comunidad de fuxidos”. Y aquí lo tenemos, en la habitación de al lado del casoplón campestre de Juan Díaz y la viguesa María Comesaña, en Vega de Sograndio. Llegó con dos horas de retraso porque es un desastre orientándose, el GPS le parece un artefacto del diablo y por poco llega a Madrid. El miércoles noche nos fuimos a cenar a la pulpería A Caldeira, monte arriba en la Campa Torre, más que nada por ver desde lo alto los fuegos de Gijón. Debió sentarle mal la sidra con el güisqui y nos cedió la conducción de su coche. Decía verlo todo como doble. Un problema porque al posible sustituto le habían quitado el carné. Conseguimos volver a nuestro refugio sin problemas, pero no fue fácil.

De comida en el Copahué de Pablo

El jueves se abrió con un sol espléndido y nos fuimos a Pola de Siero, a comer al Copahué, donde nos recibió con sonrisa presta su dueño, Pablo, floreado, de camisa tropical. Comimos en su terraza, en la misma calle. ¡No había turistas, salvo nosotros! Recomendado. Además de Juan y María, nuestros anfitriones y guías, reforzaba el grupo Jaime “Capitán”, mi colega del norte Paco García, Isabel García ..... Inesperadas sus piparras fritas pero más sus sabadiegos de Noreña, que es el chorizo que el último día de matanza se elaboraba con todas las carnes, vísceras, grasa, sangre, pimentón y cebolla que sobraban. Los calamares, según Jaime “Capitán”, eran de lo que ya no hay, frescos y no los patagónicos que ponen en todas partes, la cecina de León, espectacular, los callos al modo asturiano de alta sabrosura y el tomate con lomo de atún fresco impresionante. El (los) vino, Baigorri 2021 de la finca La Canoca. Volvimos al refugio para no ver turistas y, tras una tarde de charla, lectura y piscineo, moviendo la fantástica bodeguilla de Juan, María Comesaña nos hizo para la cena huevos fritos con picadillo y cachopo de jamón y cecina a elegir, pero yo no pude evitar un bonito con patatas nuevas que preparó ella con 4 tipos de tomate y, por ahí disueltos suspiros de orégano, laurel... todo de la huerta de al lado. El vino, San Vicente tinto para unos y para otros El canario cojito, un malvasía de Arribes del Duero criado en barrica de acacia y roble francés de la bodega Canto de la Alondra que su enóloga, Silvia González, hizo en homenaje a su abuelo. Gracias, oh Señor y Dios mío.