A juzgar por los datos que acaba de publicar este periódico, da la impresión de que en Galicia hay una auténtica vocación por la creación de suelo para la construcción de viviendas públicas. Precisamente unos de los problemas que genera, con su déficit, la imposibilidad de que miles de habitantes de esta tierra puedan acceder a una vivienda digna. Que, en definitiva, es uno de los requisitos clave para que la gente del común pueda establecer un horizonte razonable, sobre todo si se acompaña con la misma aparente atención que la Xunta ha puesto sobre el tapete. Y, de paso, lo único que puede ser útil de verdad para combatir la crisis demográfica.

Dicho en román paladino, no es lo mismo habilitar suelo para viviendas, que construirlas. Y eso, propio de Pero Grullo, se puede extender a casi todo lo que se refiera a esa cuestión vital para más de media población española que se llama vivienda. Y, para ser más exactos, vivienda pública, es decir, aquella a cuyo acceso en teoría habían de tener derecho cuantos la necesitasen. Ahora, sin embargo, parece haberse convertido –acaso por su nuevo papel protagonista de necesidades– en una cuestión propicia para quienes creen que la política es una cosa de quita y pon, más o menos actual en función de su potencial capacidad para obtener votos.

Es el caso, una vez más, en que este Gobierno se doctora. Todo el país, especialmente los que demandan el producto, recuerda que hace poco más de un año –en julio del pasado– la maquinaria propagandística de Moncloa prometió más de 150.000 viviendas públicas a ubicar incluso en terrenos dedicados al Ministerio de Defensa. Como en una infección, y a la vista del volumen que el asunto tomaba, a partir de ahí surgió una especie de subasta en la que el objeto a repartir era precisamente la vivienda pública. Ahora se anuncia casi desde todas partes y cuando no hay dinero se le resta a unos para dárselos a otros en función de unos extraños criterios que solo entienden los socialistas y los separatistas.

En referencia a esa “afección”, encaja la noticia de que el gobierno gallego ha perdido 9 millones de fondos estatales para vivienda y otros 17 están en riesgo. Naturalmente el Ejecutivo autonómico explica que esos fondos –que si no se emplean se pierden– fueron destinados a empresas o particulares que no han iniciado todavía las tareas. Esto no se discute, pero sí cabe preguntar acerca de si la concesión no debiera implicar un control severo en plazos y construcción. Claro que este requisito brilla con demasiada ausencia en no pocos asuntos de los que se encarga la Administración: otro de los temas que justificaría esa desburocratización que se propone la nueva consellería.

El asunto de los alquileres supone además de una necesidad obvia para quienes lo necesitan, un elemento dinamizador como pocos para la actividad laboral y en definitiva para el empleo. Y eso, para un observador avezado, tiene que llevar en directo también a la cuestión del suelo urbano, e incluso a una ordenación razonable del urbanismo. Público y privado, procurando que exista entre los dos ámbitos una separación legislativa clara, para evitar –si es posible– la intervención directa de quienes antes que por interés general, actúan en función de sus ideologías. De eso, de intervencionismo, ya sabe demasiado la España de los últimos años.