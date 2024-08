O xugo da nosa xeración

Ademais de ser o mes en que as engrenaxes do mundo semellan frear de maneira natural, ou precisamente por iso, agosto é o período coa calma necesaria para os reencontros. Coa vida ao ralentí e con esa sensación de tempo suspendido amarrada ao corpo, é posible atopar o tempo e apreixalo para que non fuxa coma fume entre os dedos, igual que sucede nos outros once meses do ano.

Dese contexto de poder dedicarlle tempo de calidade a persoas queridas nace unha reflexión que ten que ver en como adoitamos administrar ese mesmo tempo libre no medio da rutina imparable do día a día. Pregúntome se as nosas avoas e avós vivían a estas velocidades, se convivían con este nivel de estrés, que é o gran xugo da nosa xeración. Do estrés á ansiedade, da ansiedade á somatización. O cerebro empeza a chegar ao seu límite, e o corpo empeza a alertarnos de maneiras diversas. Mais hai que ter o tempo e a enteireza para saber interpretar os sinais que envía.

"Cantos propósitos de dedicar máis tempo ao ocio e ás persoas queridas facemos cada trinta e un de decembro?"

É tan fácil que pasen por alto, que quizais por iso cando a cabeza non pode máis, o corpo enferma. E esa caída é un burato do que non é sinxelo saír. Cantos propósitos de dedicar máis tempo ao ocio e ás persoas queridas facemos cada trinta e un de decembro? Cantas veces nos prometemos que esta vez si imos cumprilo? Que imos levantar o pé do acelerador porque é incompatible ter unha vida mentalmente saudable mantendo estes ritmos infernais. Cantos veráns, coa cabeza e o corpo xa de cheo nas vacacións, tomamos conciencia de como andamos o resto do ano? A pregunta máis cruel é, en realidade, a que vén a continuación: cantas veces incumprimos estas promesas, estes propósitos, sabendo que é a costa da nosa propia saúde?

As contadísimas persoas que coñezo que conseguiron frear, foi porque tiveron sustos graves. Un infarto ou un ataque severo de ansiedade que as levou a medicarse. É perverso, porque vemos persoas caer ao noso redor, temos o coraxe de aconsellarlles que se deteñan, de dicirlles que é inviable continuar a ese ritmo, pero nós estamos correndo dentro dunha roda idéntica e, ou non o vemos, ou non tempos a valentía para remedialo. Vivir debese ser un dereito fundamental.

"Vemos os anos avanzar a cámara rápida, desde un vehículo que circula por riba do límite permitido"

Pero sucede que vemos os anos avanzar a cámara rápida, desde un vehículo que circula por riba do límite permitido, coa paisaxe pasando coma se viaxásemos nun tren onde todo o que se ve ao outro lado do cristal é bonito, mais non podes asimilar a escena porque xa chegou a seguinte a pisar a anterior. As nenas e nenos que medramos nos oitenta tiñamos un verán por diante cheo de liberdade e horas ao noso dispor. As vacacións eran infinitas.

Hoxe, as nenas e nenos teñen un verán planificado. Coma unha especie de cuadrante cheo de horarios e actividades, todas elas de grande valor para a súa formación como seres humanos, pero incompatibles cunha infancia onde se valore o simple feito de estar e de compartir. Era marabilloso aburrirse á sombra e dicirlle á primeira persoa adulta que colleses preto: abúrrome. E que ela contestase: pois merca un burro. E se non quero? Pois vas a pé. Somos responsables do que facemos co noso tempo, pero tamén nos códigos que lles damos ás crianzas para que aprendan a administrar o seu. Ignoro que adultos serán as nenas e nenos de hoxe, cal será o xugo das súas xeracións. Pero o que teño claro é que merecen que alguén lles diga: pois merca un burro, mentres o verán avanza a tempo lento.

Suscríbete para seguir leyendo