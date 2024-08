Cuatro Cosas

Vale, parece que la tropa rematará las vacaciones de agosto hablando de cosas diferentes a las de Puigdemont, Illa y demás cosas raras que salen de la contrainteligencia del entorno de Moncloa. Bueno, y también de la de Génova Street, donde aun en mitad de muchas vacaciones, siguen funcionando los gurús de casi siempre. Hay menos rumores, como es lógico, pero no cesan del todo. Por ejemplo, uno de los más llamativos se refiere a la supuesta incomodidad de diputados gallegos en el Grupo Parlamentario del PP. Puede ser una fábula del rojerío, y hasta es probable, pero algo hay. Ojo...

No se descarta del todo que haya algo de realidad, porque tampoco es un secreto que una parte de los supuestos disconformes echarían humo contra algunos de los más altos representantes del partido que ganó las elecciones últimas. Y uno de los argumentos que se manejarían es precisamente que esa condición de vencedor no se nota ni un ápice: más bien todo lo contrario: diríase que los más votados el año pasado andan ahora con la boina pidiendo limosna política en medio de la tormenta. Por más que desmientan al pajarillo, lo que él narra viene de buena tinta, sea acertado del todo o no. ¿Eh...?

Entre tanto, los de aquí tampoco pierden el tiempo. Ahora que llega septiembre se ha reavivado el interés de no pocos sectores del suroeste sobre la posibilidad de aparición de un nuevo partido. Viejo asunto, más que viable si el centroderecha sigue como está, sobre todo en la urbe olívica, donde los “oficiales” cuentan más con el apoyo de la dirección que con el de los votantes, algo que en política equivale a redactar el acta de defunción. Lo que es quizá improbable, pero que ya no se descarta en ninguno de los lugares donde se habla de esto. Que son, en su gran mayorí,a restaurantes de buena comida y mejor precio. Y con pocos topos. ¿No...?

No creáis que en la otra orilla reina algo diferente a una calma falsificada. La hueste de Gonzalvus, que no hace demasiado cabía en una moto con sidecar, va creciendo lentamente, y si las cosas siguen así en Santiago habrá jaleo tarde o temprano. La cuestión, a este paso, no va a ser quién mande en el futuro, sino si en el futuro habrá algo que mandar. Salvo allí donde el tío Abel manda, que es mucho pero no lo bastante para salvar al enfermo. Tiene cura, pero no parece que por el momento sus doctores hayan encontrado la receta adecuada. De ahí que huela a pólvora. ¿Capisci...?