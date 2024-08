¿Parlamentos ejemplares o angelicales?

“Si los hombres fueran ángeles, el Estado no sería necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres, ningún control al Estado, interno o externo, sería necesario”, escribía James Madison en El Federalista en 1788. Más de doscientos años después, parece que queremos cuestionar sus conclusiones, y destacar que existen ámbitos materiales de la actividad pública en la que nos gobiernan seres que no necesitan controles, cuando menos externos. Lo publicaba este mismo periódico esta semana, un acuerdo de un órgano parlamentario declara la “inmunidad” al control externo del órgano independiente previsto en el Estatuto de Autonomía, no para su actividad legislativa, sino para el uso de los fondos públicos asignados y los gastos administrativos efectuados en el ejercicio de su función. Acuerdo más que sorprendente en tanto contrario a decisiones con efectos generales, y aprobadas por unanimidad, de la propia Cámara autonómica, que imponía hace apenas unos años la obligación –obligación– de remitir al “(...) Consello de Contas sus cuentas generales antes del 30 de julio del año siguiente al del ejercicio económico al que correspondan, para su fiscalización”.

Frente a esa idea de seres angelicales, cabría contraponer la noción de “ejemplaridad pública” del filósofo Javier Gomá: “La manera en que ellos (los gobernantes, políticos y administradores de lo público) viven, actúan, se organizan, hablan, razonan o expresan preferencias, conforma paradigmas morales que pueblan la conciencia de los ciudadanos, dictando el recto comportamiento (...) definen en la práctica el dominio de lo permitido y lo no permitido y, suscitando hábitos colectivos, son fuentes de moralidad social”. Hablando de regeneración democrática.

Cuando uno se plantea los cambios institucionales necesarios para mejorar la calidad del gobierno, no parece que reducir el ámbito del control independiente y la rendición de cuentas real y efectiva –más allá de los fuegos de artificio testimoniales– esté en la caja de herramientas y recomendaciones contrastadas por estándares internacionales. Máxime cuando en la experiencia comparada se está constatando los efectos benéficos del control también en el ámbito de los gastos administrativos efectuados por los órganos legislativos, como el caso de las auditorías efectuadas por la Cámara de Comptos de Navarra, la Sindicatura de Comptes de Valencia o el propio Tribunal de Cuentas Europeo, que en todos los casos concluyen con propuestas y recomendaciones de mejora en la gestión de los fondos públicos –igual de públicos que los gestionados por la Administración activa–.

Lo contrario nos llevaría a admitir la existencia de “islas inmunes al control”, pobladas por seres angelicales, recordando a Madison, que harían innecesario el control (¿también el interno?). Ante dicha disyuntiva, más vale, en mi humilde opinión, apostar por la ejemplaridad pública y el control independiente, especialmente teniendo en cuenta los efectos extraordinarios que ha demostrado en la mejora de la calidad institucional. Por ejemplo, en el mundo local, donde año tras año se constata la unanimidad en la rendición de cuentas al Consello de Contas, frente a menos del 20% de finales del siglo pasado o la situación de otras Comunidades Autónomas donde apenas llegan a una de cada dos entidades locales en los porcentajes de responsabilización frente al control externo independiente. Nunca es tarde para rectificar, especialmente si dicha rectificación conduce a fomentar una autentica cultura de integridad pública en la gestión y a ser fuente de moralidad social.

*Administrador Civil del Estado