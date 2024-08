¡Qué pandilla de los 60!

Si veis la foto en una mirada rápida no hallaréis más que una foto común, técnicamente cutre, pero, ¿y si os cuento su vida interior? Estos que veis eran pandilla en los años 60 del pasado siglo en Playa América. Recordaban en la mesa aquellos guateques con Adamo y “mis manos en tu cintura”, ir en tranvía “con el corazón en bandolera” camino del concurso hípico al Lagares o al Vao y, si ganabas algo en las apuestas, tomar unos riñones en el Angelito de vuelta. Pues aquí sigue, con permiso de los nietos, esta cosecha de los años 40 y tantos atacando unas cocochas en el Nisio. Salud y buen apetito 60 años después.

Refugiados del turismo vigués en el bosque astur: os novos fuxidos

“Si me dieran a elegir entre la Capilla Sixtina del Arte Cuaternario y la bodega de Juan, me quedaría con esta última”, dijo transido de emoción y demudada la faz mi colega del norte Paco García, magnificada su mirada azul por aquel espléndido concierto de uva embotellada. Estábamos los dos en la asturiana Vega de Sograndio, parroquia de Oviedo, en el casoplón del empresario y vigués de adopción Juan Díaz y la viguesa de San Pelayo de Navia María Comesaña (sí, hombre, la hija de Florita Prado), mujer ante la que es mejor llevar puesta armadura. La visita a la bodega de Juanito entre selectivas añadas y marcas, era el preámbulo de una cena en que nos haríamos acompañar por dos damas de belleza madura sin par, rubias y a la par inteligentes: Isabel García y esa Lourdes Castilla que tuvo en la calle Carral de Vigo la tienda que aún lleva su apellido. Ya escribí que cualquier vigués en agosto tiene la misión de huir de Vigo a donde no haya turistas –obligación si vive en el centro de Vigo privatizado el suelo público por mesas hosteleras– y aquí estoy yo refugiado de esa especie metastásica, en medio de la campiña astur. Asciende al fondo de la ventana mientras escribo el Monte Naranco y casi trepando hacia los manzanos centenarios serpenteados por toda clase de frutales. A mi derecha, un casco de la Guerra Civil con la leyenda Viva la República me hace especular con el paradero final y seguro que fatal de quien lo portó en la guerra.

Una cena astur de mucha memoria

Camino de la salvación por el rural de la peste turística, habíamos hecho parada antes en el intestino de Oviedo y comido en el Ferroviario, una especie de campo de concentración culinario ese día, aunque muy querido en la ciudad. Siete kilómetros después y horas más tarde, se respiraba naturaleza y no se veía en las inmediaciones turista alguno, salvo a nosotros mismos. Nos aprestamos para una cena en la casa de Juan y María que nos dejó mucho gozo en la memoria, precedida por un delicioso tapenade para untar con regañás. Siguieron unas deliciosas anchoas artesanas del Cantábrico, viudas o con tomatito de la huerta mariana, queso de patamulo y perlas de caviar, y rematamos haciendo honor a los salmonetes con pimientos de Herbón. ¿Postres? Mango, quesos asturianos como El Vicio, dulces de Xana… Para mojar tal condumio Juan sacó de su bodega dos botellas de Cien Cepas, uva albarín de León de una tirada de 600 botellas, un rosado Ribera del Duero Raíz de Lágrima, un Viña Ardanza Reserva 2015 y dos de champán Ayala. Que Dios nos perdone el exceso, somos refugiados huidos de la peste en Vigo. El turismo.