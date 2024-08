El juez y el historiador ante la muerte de Unamuno

Hace unos meses publiqué en este diario un artículo –“Matando a Miguel de Unamuno”– en el que criticaba la tesis que Carlos Sá Mayoral sostiene en su libro “Miguel de Unamuno: ¿Muerte natural o crimen de Estado?” en el que abunda en la hipótesis de Menchón y Jambrina, a saber, que la muerte de Miguel de Unamuno no haya sido natural, sino producto de un asesinato perpetrado, solo o ayudado por otros, por quien fue su último visitante y presente en la hora de su fallecimiento, Bartolomé Aragón. Pero Sá va más allá al trasladar al lector la creencia de que aquel asesinato fue ordenado por Franco. No volveré sobre detalles ya expuestos en el artículo antes citado, y en el que luego he publicado en la revista CTXT – “A vueltas con la muerte de Miguel de Unamuno”– al que, en las mismas páginas, replicó Sá Mayoral.

Resumo mi postura: la tesis de Sá responde a una suposición personal construida sobre conjeturas carentes de base probatoria solvente, o, por decirlo de otro modo, idea una serie de presunciones de débil factura basadas en inferencias recusables en cuanto que desbordan los límites de un nexo racional entre el hecho conocido y la conclusión afirmada, ejercicio especulativo que no se sostiene por la acción enervante de las infirmaciones de que aquellas inferencias son susceptibles.

A la hora de valorar los elementos de juicio de que cada uno se vale para defender su posición, me reprocha Sá Mayoral que confundo lo que es el “testimonio necesario para un juicio con el que puede recoger un investigador o historiador”, y aunque no explica en qué consiste la confusión, sí parece apuntar a un menor nivel de rigor probatorio permitido al historiador, frente a una mayor y estricta exigencia cuando de un juez se trata, tal vez por aquello de las consecuencias fatales y tangibles que la decisión judicial comporta. Estoy en absoluto desacuerdo con esa apreciación.

No pocos autores –desde Calamandrei hasta Perfecto Andrés Ibáñez, pasando por Calogero y Taruffo– han señalado la identidad sustancial entre la labor del juez y la del historiador en cuanto que ambos tratan de reconstruir hechos del pasado y aspiran a dar con la verdad histórica, valiéndose para ello de instrumentos probatorios de igual índole como son los documentos y los testimonios personales. Lo que distingue ambos quehaceres es que la actividad del juez se lleva a cabo en un ámbito reglado como es el proceso que puede condicionar la admisión de determinadas pruebas. Pero, a la hora de recomponer un episodio pretérito, no hay diferencia entre el examen de un documento y el de un testigo llevado a cabo por un juez y un historiador; ambos quieren conocer la verdad de lo ocurrido y para tal menester ambos deberán concluir si el documento es auténtico o no, si el testigo dice la verdad o no; por ejemplo, si se trata de un testimonio, examinarán de qué manera y en qué circunstancias conoció el testigo el hecho sobre el que declara, su credibilidad, la coherencia del relato, su corroboración por datos objetivos, los afectos y desafectos personales del testigo, etc.

Juez e historiador llevan a cabo la misma tarea de análisis del material probatorio; en el ámbito jurídico se habla de “valoración de la prueba” y en el historiográfico de “crítica de las fuentes”. Pues bien, en ese inexcusable estudio valorativo, uno y otro no han de conducirse de manera distinta, como si el nivel de certeza exigido haya de ser mayor en el juez y más relajado en el historiador. El conocimiento de la verdad no admite esa asimetría. Si ambos quieren la verdad –y así es– el grado de certidumbre requerido es el mismo y, por ende, el del rigor probatorio también. Y yo digo que con las “pruebas” de que se vale la propuesta de Sá Mayoral ningún tribunal podría condenar a Bartolomé Aragón como autor material de la muerte de Unamuno ni a Franco como instigador y ordenante de esa muerte, precisamente por la insuficiencia de aquellas. Y si es insuficiente para que un tribunal condene, lo será también para que un historiador afirme una verdad histórica que sería justamente la base de aquella condena. Una conclusión no sustentada en pruebas que merezcan tal consideración no puede aceptarse ni como veredicto legítimo del juez ni como afirmación válida del historiador. Por otra parte, para que uno y otro puedan alumbrar conclusiones veraces, tienen que afirmar hechos claros y ciertos y no posibilidades y contingencias. En el libro de Sá proliferan las construcciones verbales propias de quien aventura posibilidades, representaciones hipotéticas –no apodícticas– con las que va jalonando su trayectoria hacia lo que se pretende como corolario final.

Sin duda podría entrar en otros particulares y pormenores que distancian nuestras apreciaciones, pero no es cosa de andar en circunvoluciones interminables que incluso al lector pueden cansar. Serán estas ya mis últimas líneas sobre el tema pues no está en mi ánimo prolongar una polémica que ha quedado ya definida por dos posiciones antitéticas y bien diferenciadas.

