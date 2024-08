Resulta evidente, al menos para quien quiera verlo, que tienen razón aquellos que afirman que el tiempo avala o quita explicaciones. Y tiene una especial significación cuando se habla, por ejemplo, de la política española. El equivalente, actualizado, de lo que otros asignaron al calendario es un texto aún más antiguo, y se refiere a lo distintas que son las cosas según el cristal con que se miren. Un par de avisos de aplicación plena en España y en Galicia: aquí y allá, el calendario cambia con frecuencia lo que se ve en función de lo que interesa ver, de modo especial en vísperas electorales, cuando el cinismo alcanza cotas de eso que llaman récord. Otro, seguramente derivado del anterior, hace que al final de los procesos nadie sepa con exactitud no ya qué se quiso decir, sino cómo se disimula.

Los ejemplos, opinables, pueden ser hallados en la práctica totalidad de la actividad política y a todos los niveles. Entre otros efectos, no especialmente neutros, esta situación es causa del radicalismo galopante en que se desarrolla el oficio público. Una polarización que, según no pocos observadores, impide que estos Reinos encuentren solución a sus problemas más profundos. En esa línea, y siempre desde una óptica particular, pueden citarse como ejemplos claros lo que está ocurriendo sobre la igualdad entre los españoles, incluyendo la cuestión jurídica, que no solo la económica: el debate, más bien bronca, entre la izquierda radical que incluye al PSOE y los jueces es una referencia inequívoca de lo que se afirma.

Comprobado que contemplar el mismo paisaje desde cristales de color diferente no es un sistema recomendable puede añadirse un ejemplo. Se trata de la decisión de la ONU de considerar las pasadas elecciones en Venezuela como no democráticas. Y se produce coincidiendo con unas afirmaciones de líderes del BNG en las que no solo se apoya al dictador Maduro, sino que se respalda su actuación en los comicios, antes y después. Se quitaron los cristales de diferente color porque el Bloque como muchos otros partidos –desde el PP hasta Sumar, incluyendo vascos y catalanes– cambia de criterio, incluso en ese tipo de informes, según procedan de un lado u otro del escenario político.

Es una pésima manera de actuar, vista desde fuera. Y probablemente también desde algunos sectores que, aun con una obediencia excesiva a las órdenes, saben que Venezuela, por ejemplo, hoy es una dictadura militar procedente de un golpe de Estado que se mantiene gracias a los fraudes antidemocráticos que se repiten desde entonces. Negar eso es ir contra la evidencia, algo a lo que cualquiera tiene derecho, siempre que le importe un rábano el error o sus consecuencias. En términos de Galicia, podría dar la impresión de que el apoyo nacionalista gallego al dictador significa también el respaldo de quienes votaron BNG en los últimos tiempos. Nada más erróneo que esa conclusión.

Queda dicho que a veces los cristales de colores, en vez de ayudar, estorban. Y siempre desde el respeto a la libertad de pensamiento y de expresión, cabe el desacuerdo con la decisión de los dirigentes del BNG. Primero, porque esa organización no representa más que a una parte, todavía minoritaria del pueblo gallego; segundo, porque ese dato significa cuán relativo es trasladar el respaldo de un partido a un régimen de otro país, y tercero, la manipulación que todo ello conlleva. Especialmente, cuando la práctica totalidad de las organizaciones internacionales –salvo las ya reconocidas como parciales– han coincidido en que Venezuela, tras sus elecciones, no es todavía un país libre. Y ese es el mensaje de la ONU.