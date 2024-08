As mestras e mestres bos e xenerosos

En 1913, Freud comenta: “Cando os educadores estean familiarizados cos resultados da psicanálise, seralles máis fácil familiarizarse con determinados comportamentos da evolución infantil, non correndo o perigo de esaxerar a importancia das pulsións perversas que o neno poida presentar... unha educación baseada nos coñecementos psicolóxicos pode ser a mellor profilaxe dos comportamentos neuróticos”.

Seguindo con Freud, el mesmo sendo estudante e tendo aqueles magníficos mestres de finais dos s. XIX e XX, en Viena, pensaba xunto cos seus compañeiros: “Saben moito e explican ben...porén, o que realmente nos interesaba era a súa vida, como pensan, como en definitiva eran”. Algo semellante nos pasaba no Instituto de Pontevedra con Aquilino Iglesia Alvariño, Filgueira Valverde, José Unamuno ou Celestino Noya, profesorado que nos daba aulas na década dos 50, pero do que nada sabiamos.

Pola súa banda, Albert Camus (1913-1060), na carta ao seu mestre Louis Germain, enviada poucas semanas despois da concesión do Premio Nobel de literatura (1957) e coñecida por tódolos amables lectores deste artigo, escribe: “...cando souben a noticia (da concesión do Nobel), pensei primeiro na miña nai e despois en vostede. Sen vostede, sen a man afectuosa que lle tendeu ao neno pobre que eu era, sen a súa ensinanza e o seu exemplo, non houbese sucedido nada de todo isto...porén, ofréceme cando menos a oportunidade de dicirlle o que vostede foi e segue sendo para min, e de recordarlle que os seus esforzos, o seu traballo e o corazón xeneroso que vostede puxo en elo continúan sempre vivos nun dos seus pequenos escolares, que, pese aos anos, non deixo de ser o seu alumno agradecido. O abrazo con tódalas miñas forzas”.

Relendo as viñetas de Castelao atópome que ilustran maxistralmente ao neno e á escola: –O home que máis sabe no mundo é o noso mestre. ¡Hai que ver canto sabe! Ou aquelas outras: –Eu hoxe non quería ir a escola, porque...¡ total para o que se aprende nun día!... – O mestre berroume porque dixen “ollo mol” – Debiches dicir “ojo blando”. Tamén os mestres, como en calquera outra profesión, poden ser cuestionados: – A escola é boa, Dios o pague, pero o mestre é o mesmo que xa tiñamos.

Continuando con Castelao, aparéceme o cadro: "A derradeira leición do mestre", que rapidamente asociei á grandísima labor das mestrxs. Esta pintura de 1945, realizada en Bos Aires e conservada no Centro Galicia da capital arxentina, está baseada na estampa nº 6 do seu álbum "Galicia mártir". Trátase dunha homenaxe ao seu amigo, intelectual e mestre Alexandre Bóveda, asasinado na Caeira (Poio) o 17 de agosto de 1936, día que celebra cadanseu ano en Pontevedra a Galicia Mártir. O cadro foi mostrado por primeira vez en Galicia en 2018/2019, na exposición "Castelao maxistral", da Cidade da Cultura de Galicia, xunto a outras 92 pezas de Castelao.

En Vigo, actualmente hai moitas escolas e institutos. Porén, o Instituto Santa Irene foi o primeiro centro educativo autorizado polo Consello de Ministros (1927), 85 anos despois dos institutos de Lugo e Pontevedra (1842), e Santiago e Ourense (1845). O último instituto capitaliño seria o IES Eusebio da Guarda da Coruña (1889). Construído polo arquitecto Antonio Cominges Tapias, o IES Santa Irene, foi unha doazón de Policarpo Sanz, que leva o nome da súa dona Irene. En 1997, foi proclamado Vigués Distinguido.

O(s) mestrx(s) e profesorx(s) son merecentes da mellor homenaxe humana e social, polo seu traballo encomiable e fundamental, como é o ensino. Nunca lles teremos agradecido suficientemente o seu labor ao longo das nosas vidas.

*Médico psiquiatra e psicanalista. Membro da Asociación Cultural Pertenza

