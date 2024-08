¿Quién no ha soñado alguna vez con ser rico? Miles de gallegos cubrimos cada semana la Loto (u otra apuesta) con la esperanza de que nos toque. ¿Por qué no? La realidad es que el tiempo pasa y no pasa nada. Así que a currar toca. Y a seguir soñando.

Otros, en cambio, se están llenando los bolsillos con una facilidad pasmosa. Y no es una cuestión de azar. Es algo más terrenal. ¿Os imagináis tener en exclusiva el negocio de venta de helados o bebidas en Samil, Playa América, Silgar y en el resto de los arenales de TODA GALICIA, y que quien quisiese un agua, una caña o un heladito tuviese que acudir sí o sí a tu chiringuito? No es que te haya tocado la Loto, pero a efectos prácticos es casi lo mismo. ¿Os imagináis que, además de poseer el único negocio en TODAS las playas, el Estado os diese un pastizal por poner más sillas y mesas, y otro porrón de euros por cada cliente? Esperen, que no acaba la cosa. Porque como la ampliación de mesas y sillas las paga el dueño de los chiringuitos, el Estado tendrá que reembolsar ese gasto al 8% de interés, de forma que la deuda engorda cada año. ¿Qué locura, verdad? Pues no, porque ya está ocurriendo.

Ahora olvidaos de la playa y pensad en la AP-9. La concesionaria Audasa opera en régimen de monopolio desde hace décadas y así seguirá, si la Unión Europea no lo frena, hasta 2048. Monopolio significa sin competencia, el sueño húmedo de todo empresario. Como sabéis, Bruselas está examinando con lupa si la prórroga concedida por el Gobierno de Aznar en el año 2000 es legal (la cosa pinta regulín, porque se hizo sin publicidad ni concurrencia). Pero mientras aguardamos su dictamen −ya tarda− las ganancias de la empresa no dejan de crecer (como sus tarifas) hasta cotas indecentes. Sin ir más lejos, este semestre ha facturado cien millones, récord histórico. Y sus beneficios evolucionan a un ritmo brutal. En 2015 declaró 23 millones, ahora casi 41. Produce más sonrojo constatar que una parte mollar (uno de cada tres euros) de esa renta procede de las arcas públicas por compensaciones pactadas. El PELOTAZO perfecto.

En esta casa hemos defendido y seguiremos haciéndolo que la AP-9, la única vía para recorrer de sur a norte Galicia en condiciones decentes (tampoco mucho más, porque lo de su mantenimiento tiene miga), está más que amortizada y que el sentido común pide que regrese a la gestión pública. Por una razón de justicia y de igualdad con otros territorios en donde sí se han nacionalizado o se van a nacionalizar autopistas, y en donde por cierto disfrutan de autovías gratuitas alternativas y no de una corredoira como la nuestra. Pero me da que, al igual que con la Loto, podemos esperar sentados.

Y del negocio perfecto a otro casi invisible. Vigo tiene un recinto ferial de 116.5000 metros cuadrados, 44.000 cubiertos, y un parking de 1.461 plazas. La superficie bajo techo equivale a siete veces el campo de Balaídos. Leo en su página web esto: “El mejor escaparate de Vigo y el Norte de Portugal. Su carácter dinámico, exento de interés lucrativo y su clara vocación de institución generadora de servicios, lo convierten hoy en un obligado punto de encuentro del profesional del noroeste peninsular”. Más adelante se habla de “entusiasmo, proyección internacional, vocación de futuro y vanguardistas tecnologías”… Lo releo y se me escapa una sonrisa. Porque el Ifevi será utilizado 28 días. Ni un mes.

Zona Franca, y Xunta están negociando, con el plácet de Rueda y Caballero −¿caerá algún día el muro?− si lo amplían para satisfacer las necesidades de Conxemar, constreñida en un espacio que les impide crecer. Parece lógico. No podemos permitir que la mayor feria del Noroeste, que genera pingües beneficios a la ciudad y a toda su área, se nos escape. Pero es de cajón aprovechar esa deseada alianza para resucitar un espacio zombi.

El Ifevi necesita inversión, pero sobre todo precisa de un plan. Director, funcional o estratégico, o como quieran llamarlo, pero un plan. Ojalá que Zona Franca, financiadora del proyecto, y Xunta, que aceptaría compartir la gestión, sellen un acuerdo que a todos beneficia. Y si alguien, a la izquierda o la derecha, está en contra, por favor que levante la mano y explique alto y claro por qué. Y que luego peche con las consecuencias.

Y de remate un agujero negro. ¿Se puede vivir −comida, ropa, luz, móvil, agua, ocio…− de forma independiente y con menos de 300 euros al mes? Pues sí. Es lo que están haciendo muchos jóvenes gallegos. Así lo que recoge el último Observatorio de Emancipación. Nuestr@s chic@s declaran que destinan el 70% de su salario al alquiler y que con el resto (sobre)viven. ¿Cómo lo hacen? Pues eso, como diría Churchill, es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Animo a Iker Jiménez a que se lleve a algunos de est@s chic@s a su programa para que lo cuenten.

