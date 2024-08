‘Saber vivir’, a cara visible dun proxecto de comunicación

A revista Saber vivir (1940-1956), fundada na Arxentina polo diplomático chileno José Eyzaguirre Herzl foi proxectada inicialmente como revista gastronómica pero as conversas do promotor cos círculos do exilio catalán e galego modificaron sustancialmente o plan inicial. Sen un marcado acento ideolóxico, Saber vivir tivo como obxectivo orientar o consumo cultural sobre diversos temas: literatura, pintura, gastronomía, música, diseño, cine etc. Neste contexto orientador cobra gran importancia na revista a sección “Memorandum”, posteriormente titulada “Libros” que outorgaba especial atención ás novidades editoriais de Losada, Emecé, Sudamericana, Poseidón e Atlántida, onde traballaban a maior parte dos seus colaboradores.

Ao lado do seu fundador estaban como director artístico o editor catalán Joan Merli, vello coñecido do exilio galego e fundador uns anos despois da editorial Poseidón e da revista Cabalgata; da dirección literaria estaba encargado Álvaro de las Casas que, por serias diferenzas ideolóxicas con Seoane na editorial Emecé, deixa o seu cargo a partir do número cinco asumindo Merli as súas funcións. A partir do número 29, abandona Merli a dirección artística que será asumida polo tamén exiliado catalán Andreu Dameson, compañeiro de Rafael Dieste na editorial Atlántida. Polo que respecta aos colaboradores, hai un importante grupo de escritores arxentinos vinculados ao xornal La Nación (Ricardo Rojas e Mujica Lainez) e á revista Sur (Eduardo Mallea, María Rosa Oliver e Guillermo de Torre). É moi importante a colaboración de exiliados republicanos como Serrano Plaja, Alberti e María Teresa León e de exiliados galegos como Colmeiro, Seoane, Lorenzo Varela, Rafael Dieste e Otero Espasandín que terán gran protagonismo nas revistas De Mar a Mar (1942-1943), Correo Literario (1943-1945) e Cabalgata (1946-1948). Por suposto que o colaborador máis activo e presente en case todos os 117 números (con 116 entregas debido ao carácter dobre da entrega 4-5) da revista é Ramón Gómez de la Serna.

"Os artistas e escritores exiliados teñen gran protagonismo nas súas páxinas, circunstancia que contrasta coa escasa atención que se lle ten prestado á publicación"

A revista, editada con materiais de primeira calidade, prestou especial atención á ilustración dos traballos, probablemente por influencia de Joan Merli que, en Barcelona, fundara elegantes e coidadas revistas –La má trencada e Quatre coses e a celebérrima ART (1933-1936), que publica un memorable artigo sobre Picasso, e adéntrase no mundo da arte cunha galería que establece a posibilidade de adquirir obras de pintores mediante unha cota mensual de vintecinco pesetas. En Saber vivir conviven na mesma páxina escritos e ilustracións de Lorenzo Varela e Luís Seoane en dous números: no 18 (xaneiro de 1942) e no 28 (novembro de 1942); no primeiro un interesante texto de Varela titulado “Poesía de las ventanas”, ilustrado con dous debuxos de Seoane e no segundo co texto titulado “La señorita Rosa”. Entre estas dúas colaboracións, Varela publica outros dous textos, no número 20 (marzo de 1942) titulado “Semana Santa en México” ilustrado polo pintor salvadoreño Toño Salazar, gran caricaturista, e outro no número 23 (xuño de 1942) titulado “La dama de la sombrilla” ilustrado polo pintor surrealista español Ramón Pontones, que acabará facendo o camiño inverso a Varela, de Bos Aires a México. Outra colaboración de Varela no número 31 (febreiro 1943) non está ilustrada. Son moi numerosas as colaboracións entre pintores e escritores: María Luisa Bombal, ilustrada por Norah Borges (nº 1, agosto de 1940), Ricardo Rojas e Manuel Ángeles Ortiz (nº 24), Alberti e Jorge Larco (nº 35). E non falta a parella, tamén galega, Rafael Dieste e Manuel Colmeiro (nº 12). Como vemos os artistas e escritores exiliados teñen gran protagonismo nas páxinas de Saber vivir, circunstancia que contrasta coa escasa atención que se lle ten prestado á publicación entre os mesmos especialistas no tema.

(Estas liñas teñen unha débeda contraída co investigador Federico Gerhardt e coa revista dixital ‘Negritas y Cursivas’)

