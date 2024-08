En varias ocasiones hemos traído a este comentario semanal el “Museo Torres”, por unas u otras razones, y casi siempre por la misma razón, cual es el desmantelamiento que producen de sus obras para dedicarlo a otros fines. Y que quede muy claro que nosotros no tenemos nada en absoluto, en contra de las actividades que en el mismo se realizan. No, de ninguna manera. Nosotros lo que si tenemos claro es que el museo se hizo exclusivamente para albergar las más de setenta obras que el gran pintor regaló a su pueblo natal, y las que dejó en su casa al fallecer, para disfrute y contemplación permanente de su obra. Primero porque así consta en el acta de entrega y porque fuimos parte decisiva en la donación y en la construcción del actual museo. Y porque aparte de estas razones básicas y fundamentales, con las obras, no se pueden estar colgando y descolgando, porque fácilmente pueden dañarse.

Por estos motivos, que no vamos a enumerar aquí, a lo largo del año, su obra completa, en pocas ocasiones y tiempos, está expuesta para poder visitarlo y contemplarlas. Y a esto hay que sumarle el mes de vacaciones, que es el mes de agosto, que, a nuestro entender, es el mes en que potencialmente más personas y turistas o visitantes, podrían venir a visitar el museo.

Por ello, verano tras verano, ocurre que muchas personas que quieren visitar el Museo, y nos llaman y nos dicen que no pueden, bien porque no está completo, por estar ocupados en otras cosas, o está cerrado. Y estas situaciones no deben permitirse, el museo debe estar abierto, sobre todo en verano.

También dimos ciertas soluciones para que esto no suceda, que el museo sea exclusivamente para la obra del insigne artista marinense, tal y como se creó, y por ello, para todas otras actividades, podría utilizarse el antiguo Casino que lleva años abandonado y sin actividad, o habilitar otro lugar para ello. En cuando a las vacaciones es necesario tener otra persona preparada para cubrir esta necesidad o cualquier otra eventualidad. Sencillo, ¿no? Pues eso.

Cuando el artista decidió donar parte de su obra a su villa natal, pensó en un lugar donde acogiese las obras de todas sus cualidades artísticas, con la idea de que fuese el museo referencia, el de su Villa natal, en el estudio y contemplación de su amplia obra, y por ello ofrecimos la posibilidad de adquirir esculturas, grabados y el compromiso de donar todos sus objetos , documentos y todas sus pertenencias, para concentrar en el “Museo Torres” su variada obra, pero pasados ya más de seis años, no hemos tenido una contestación clara del ayuntamiento. Por lo que entendimos que no tienen interés en ello, lo que nos produjo una gran decepción y desengaño: qué en su villa natal, nuestros gobernantes no tengan interés en que el “Museo Torres” sea una referencia de su obra, para contemplación y estudio, no lo entendemos.

Y, por otra parte, ahora que parece que quieren potenciar nuestra Villa, como lugar turístico, no debemos de olvidar que uno de los reclamos culturales más importantes que tenemos es el “Museo Torres”, porque el artista marinense fue un importantísimo exponente de la plástica gallega y española, uno de los pioneros de esa modernidad al tiempo de los grandes pintores europeos, entre los que destaco como discípulo aventajado del arte europeo del momento. Llevando la modernidad a la pintura española de manos de los renovadores, destacando como discípulo aventajado de ese modernismo que se introducía a principios del siglo pasado, al pintor marinense.

Por todo eso, y por lo que representó en la pintura gallega y española, debemos de estar orgullosos del artista Manuel Torres, y difundir su obra como un reclamo más para nuestra Villa, cosa que no hacemos, y creemos sinceramente, que estamos obligados por su legado generoso.

