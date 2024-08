Muerte, Hacienda y Audasa

La frase “solo hay dos cosas seguras en este mundo: la muerte y pagar impuestos” se le atribuye a Benjamin Franklin, aunque parece que antes la había utilizado ya el escritor Daniel Defoe. He de confesarte que yo la conozco por la película Conoces a Joe Black, pero esa es otra historia. También es cierto que demasiadas empresas y particulares se pasan ese supuesto mandato por el forro, pero también es otra historia. En todo caso, dentro del capítulo de cosas inexorables de esta vida, echo de menos nuestra losa particular: Autopistas del Atlántico (Audasa).

Seguro que las habrá —pienso en sociedades de cartera y similares—, pero no he conocido jamás una empresa con una ratio tan elevada de beneficio neto respecto a facturación.

Dos cuentas sencillas: ingresa 100 millones semestrales, de los que más del 30% dependen ya de dinero público, y obtiene un resultado neto de casi 40 millones. Y no olvides que tiene garantizado el equilibrio económico y patrimonial, y que no le pasa nada por destinar íntegro su dividendo a la matriz Itínere, en vez de amortizar deuda. Así que Audasa siempre tiene un pasivo financiero superior a los 1.000 millones, que es donde pone el umbral (hacia arriba) para una indemnización en caso de un eventual rescate público de la autopista. Mira que hay gente que se desgañita contra las subvenciones o usa lo de paguitas para denostar las ayudas del Estado de bienestar. Pero digo yo, ¿quién no quiere una concesión?

Si nada lo remedia antes, y eso que la Comisión Europea ya ha dicho que la prórroga (de Aznar) a 2048 es ilegal, tendremos años para aprendernos la nueva lista de lo inevitable: muerte, impuestos, Audasa.

Sigo con algo que tiene que ver con la cuarentena, y no sanitaria, sino con la cifra de buques de investigación científica que ha contratado ya el naval gallego.

No puede hacerme más ilusión. Justo acabo de estar en el Odón de Buen, el nuevo oceanográfico del IEO, y créeme que las fotos no le hacen justicia. Exclusiva y foto: una escultura de peces del vigués José Molares decora parte del salón abierto del buque.

Escultura de José Molares en el 'Odón de Buen'. / Cedida

Termino: si queremos tener un recinto ferial de categoría en Vigo como el que merece la ciudad y eventos como Navalia o Conxemar, al Ifevi hay que darle una buena sacudida. Y es maravilloso –y sorprendente, porque al fin—que estén todas las administraciones de acuerdo. Esos baños de fábrica abandonada y carne de raves no, por favor.

Feliz puente y feliz semana

