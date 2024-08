Cuatro Cosas

Caramba: parece que a la Mesa del Parlamento le ha entrado la costumbre de seguir las normas al pie de la letra. Acaba de aprobar que las cuentas de la Cámara y de sus señorías no sean “vigiladas” por el Consello de Contas. Avecilla que a veces tiene muy mala leche, se pregunta por qué ahora. Quizá por casualidad, el Consello está últimamente de un crítico superior a la media y ya ha habido algunas broncas por sus informes sobre sanidad. Y hasta saltaron chispas y cambios numerosos en el escalafón de ese servicio público. ¿Reacción de causa a efecto? Quién lo sabe... Mucho ojo.

Lo cierto hasta ahora es que el Frente Sanitario no le da al rojerío los resultados que esperaba y que antaño eran frecuentes. Se ha registrado una baja notable en protestas, amenazas de paro, y lo habitual para poner nerviosa a la Xunta. Según el pajarillo, el descenso se debe a que ya ese Frente no está del todo bajo las directrices psoeciatas: ahora también el Bloque tiene mano en su dirección y poco a poco se va notando. La cosa se irá complicando a lo largo de los próximos meses, porque hasta que no toquen elecciones reinará una relativa calma. Que buena falta le hace a los pacientes de esta tierra. Y si no al tiempo...

Cambiando de tema. Anacleto, que estuvo en Madrid, trae interesantes nuevas. La primera que O Noso Ex ya está repuesto, afortunadamente, de sus problemas oculares. Que no fueron por errores en la vigilancia de algunos de sus teóricos colaboradores, sino por un desprendimiento de retina. No obstante siempre estuvo informado al minuto, aunque ahora tiene ampliado el número de integrantes de la comisión de vigilancia. Y es que don Alberto está dispuesto a ir a por todas con la vista puesta en mayo de 2025. Más o menos, porque tocar a urnas es cosa de otros. ¿No...?

Hablando del agente secreto, y de las cosas que se trae de la capital, hay una que está provocando el pitorreo de media clase política y el asombro de la otra media. El bulo –porque solo puede ser un bulo, aunque no de la fábrica de Moncloa– es que hay quien piensa en los círculos madrileños que Zapatero podría ser embajador de España en Caracas. Buen sueldo, buen trato y simpatía mutua con Maduro son “virtudes” a las que está acostumbrado ZP. Cuando cesaron las risas, alguien reflexionó y dijo: “No olvidéis que el ministro de Exteriores acaba de alabar el trabajo que hace por España”. ¿Capisci...?