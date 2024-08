En Bueu, de boda. / Cedida

Hoy nos vamos por el amor y los ecos de sociedad. Lo que unió el Sergas, que no lo separe el hombre. Como si de un capítulo de Anatomía de Grey se tratara, Bueu fue testigo, la semana pasada, del amor de Lorena y Daniel, médica y cirujano, que no dudaron en firmar su “para siempre”, rodeados de familia y amigos. Se comenta que agotaron las reservas de pañuelos durante la ceremonia.

Proyecto Fantasma: la mirada al pasado en las cámaras de Núñez e Izarra

No tengo Instagram, por mí que vaya a freír gárgaras, pero he tenido que hacer un apaño para entrar por culpa de los fotógrafos Miguel Núñez y Hugo Izarra. A los dos los conocí hace un cuarto de siglo en FARO (menos a Izarra) y Núñez tenía un instinto poético, una capacidad para desenfundar la cámara y captar momentos que solo duran una décima de segundo. En Instagram están construyendo su Proyecto Fantasma, que recopila fotografías antiguas de la ciudad tomadas a lo largo de este siglo e imágenes actuales que capturan sus vestigios. Ahora que se nos fue Magar, Manuel García de pila, y dejó un arsenal de fotos de la historia de esta ciudad, viene al pelo que dos de sus fotógrafos, Izarra y Núñez, planteen este modo de mirarla: por un lado, imágenes tomadas a lo largo del siglo XX por Miguel Núñez; por otro, la captura por Izarra de los vestigios de ese pasado en el Vigo de hoy: el cine Fraga, la Panificadora, las naves abandonadas de Beiramar o la infinidad de lugares que llevan años sin vida. Entre 1870 y 1915 hubo una pareja de fotógrafos Philippo Prósperi y Cándida Otero, que dejaron una huella inmensa con su cámara de la vida de esta ciudad, muy bien estudiada por Vítor Vaqueiro. Ahora tenemos otros dos (aunque que se sepa no sean pareja como aquellos) que están dejando la suya.

¡Cielos, la playa de O Adro en Bouzas!

No creo que Miguel Núñez ni Hugo Izarra vayan a alguna playa de Vigo este mes, tal como están de gente. Ayer dijimos aquí que teníamos 38 arenales en Vigo e hicimos una memoria básica pero sentimental de los 8 primeros, todos asentados en la zona de Teis. Pero ya no hallas ninguno hasta llegar a la playa de O Adro en Bouzas. Tú ahora la ves ahí, pequeña y coquetuela ante el paseo marítimo, pero tiene su historia.

Mirad qué rica historia playera

Cuando comenzaba el siglo pasado, aún sin muelle la playa del Atrio, la gente llegaba a la arena vestida como Dios manda, con sombrero. Después, al final de los 50, la gente se bañaba y soleaba pero con la debida licencia y pudor en el vestuario porque tenían delante, en la iglesia, al padre Comesaña imponiendo su casta ley: en el atrio, ni Dios en traje de baño. Hoy sigue ahí la roca referencial de la playa, la Pedra Fanequeira, donde al atardecer las chalanas echaban el aparejo y llenaban sus arcas de centollos, lumbrigantes, pescado menudo, pulpo… hasta que empezaron las obras en los sesenta. Allí donde está la Zona Franca había un espectacular banco de almejas finas con las que llenaban sus calderos aquellos niños que hoy son ya a abuelos. En el muelle de Bouzas, en el rompeolas, se pescaba con caña y de todo porque la ría era entonces prolífica y la playa “do atrio” era el terreno donde se forjaban los futbolistas que jugaban en el Rápido de Bouzas, Celta y hasta fuera de España como Juan Luis Ruiz, Manolito Álvarez, Dourado, Justo Goberna, Félix Carnero, Lucio Ruiz, Falque, Quico…