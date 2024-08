Aquellos chavales del Alerta. / Cedida

Ya hace más de 20 que se reúnen una vez al año estos que veis, empedernidos futboleros del Alerta, aquel equipo que, en los años 60 del pasado siglo, competía y destacaba en los campeonatos organizados por la Agrupación de Fútbol Infantil de Vigo. Guimeráns, Gómez, Gonzalo, Manel, Alberto, Rodilla, Grato, Montero y Alfonso (el incombustible entrenador que todavía hoy está al pie de cañón presidiendo el Alertanavia). Junto a ellos, Luis Villar y Marcelino Covelo, sus rivales del FLORIDA, pero perennes amigos, que nunca faltan a estas “xuntanzas”.

Playas de Vigo, 38 historias de sociedad y, cada una, de sentimiento

Playa, palabra vital en agosto. Ya escribí hace muchos años que cada playa tiene su leyenda, su historia social y sentimental, y las 38 de Vigo esconden muchas que merecen ser contadas. ¿Quedará un sitio en alguna de las 38 estos días? Hoy estos arenales están indisolublemente vinculados al ocio veraniego, al descanso y solaz refrescante pero el veraneo playero es relativamente reciente y seguro que nuestros bisabuelos vigueses, más pendientes de tomar las aguas en pueblos de interior, ni imaginaban que ese litoral que va desde A Guía hasta Baiona podía ser hoy objeto de codicia de toda una masa con afán de tostarse al sol. No me imagino al filántropo García Barbón o al arquitecto Genaro de la Fuente, que nacieron en el XIX, en una playa, ni siquiera al también arquitecto Castro Represas aunque haya nacido en el XX.

Entre Teis y Vulcano, 8 arenales

En Teis, por ejemplo, existen actualmente ocho playas desde Vulcano al límite con Chapela, las de más pequeña extensión. Entre ellas está Ríos, que ahora aparece dividida porque en su tiempo fue ocupada por la Marina y varios astilleros, pero que era hasta los años 20 una sola playa, un gran arenal de asombrosa riqueza marisquera. A Manquiña, A Fábrica, A Lagoa, A Cala Do Faro, A Punta, Ríos, O Mende y Súacasa. Los habitantes de Teis asistieron atónitos a una progresiva destrucción de su bello y accesible litoral con la complicidad o indiferencia de las autoridades pero en los años 80 se inició una lucha que tuvo al colectivo Voces polo Litoral (con nombres como Basilio Aragón y Meli Álvarez) y al Plan Comunitario de Teis como principales estandartes. Hoy, recuperadas, son playas a las que se puede ir andando, gratuitas, abiertas, accesibles, frecuentadas por gente muy variada. ¿Estarán también llenas en agosto?

Castro, la estatua más mancillada

Ya digo que aquella burguesía viguesa de principio del siglo XX prefería los baños termales a la playa, pero seguro que un tipo que pertenecía a las clases populares como el vendedor de periódicos Manuel Castro, que es el de la mancillada estatua que hay al final de Príncipe, tampoco iba a la playa aunque ya fueran muchos vigueses. Los más jóvenes ya no conocen las andanzas de Manuel Castro, pero recuerdan bien los veteranos cuando colocaba sobre el dedo índice el lomo del diario por el borde, y hacía malabares con él, sin que se le cayese o doblase. Me llama Manolo Martín “ Vazey” diciéndome que el otro día un turista le preguntó qué hacía ese tipo apuntando hacia el cielo. Claro, le falta el periódico que por enésima vez le han vandalizado los bárbaros. ¿qué sentido tiene entonces esa escultura en lugar tan céntrico? Yo creo que el alcalde Caballero, su concejal de Seguridad, debía preguntase qué hacen las cámaras que están allí puestas si no funcionan y emplearse en la caza del vándalo, identificarles, atraparlos, ponerles en un cepo medieval y exponerles a la vergüenza pública.