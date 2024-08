Vigueses fuera de Vigo

Lois Pérez Leira, vacaciones olívicas

Hay otros vigueses que aman su ciudad, como Mónica Flyn y Javi Vicalo, pero prefieren desarrollar su vida u oficio (él un magnífico estudio de grabación) desde el rural y ellos lo hicieron fundando Escusalla Aldea Creativa, en el concello de Pontedeva. De verano en Vigo, nada. Otra gente de diversos orígenes españoles o extranjeros viven en aldeas cercanas desde las que trabajan como músicos, educador social, profesora online, ingeniero... y se reúnen cada poco en fiestas temáticas (y veganas), como esta que veis, que fue la última. Mirad qué majos, rurales y valientes en sus decisiones.

¿Qué hacer en agosto siendo vigués? Huir como sea, un exilio voluntario

No quisiera uno ser cenizo pero el verano avanza inexorablemente aunque en Baiona, Sanxenxo... no se aprecien sus últimas bocanadas. Tampoco en Vigo donde quizás haya sido el de más afluencia turística. Ya hablé alguna vez de los males del turismo, pero sus bienes son inmediatos para muchos bolsillos y las arcas del Estado, y así ocurre que el vigués José Manuel Tobío haya contabilizado un sábado de este mes en la Plaza Etílica (perdón, de la Constitución) unas 70 mesas y 280 sillas en ese suelo público, antes lleno de comercio diverso y ahora solo de restauración y hostelería, con al menos 12 locales. ¿Qué hacer si uno vive en el centro? Hombre, no va a perturbar a ese turista porque turistas somos todos (yo mismo lo seré hoy en Asturias); ni atacar la caja de los buenos hosteleros como Antonio García o Sergio Vázquez, que así contratan más gente, pero no oculta uno que, en verano (bueno, y en Navidades) , prefiere exiliarse de Vigo. Otros vecinos, como Sesi Pino y Amparo Villar, se escapan a su casa de Salvaterra, por huir de tanta gente. Pero que quede claro: a Vigo siempre se vuelve.

Yo no quiero ser turista, mami

Vigo tiene mucha marcha en verano y el alcalde Caballero le pone música y otras ofertas culturales para ello. Bien hecho. Pero a ver ¿de qué me sirve a mí ser vigués en verano si no puedo ir a las Cíes, ni a Ons por plazas cubiertas, ni a las playas de Vigo porque están llenas, ni a las del Morrazo porque en barco o por carretera en agosto es una pesadez y ya no digo hallar después aparcamiento o lugar para comer? Cierto que te puede invitar un amigo a su barco pero, ¿vamos a seguir en la mentira de que a todos nos gusta estar en un barco? Digo la verdad si digo que yo en verano lo que ansío es no ser turista porque ni tengo edad para mochilero, ni dinero para viajes de alto standing y ya no estoy dispuesto a esos en que pasas el tiempo haciendo selfish en cola. Esconderse en algún lado hasta que pase la erupción agosteña (y navideña).

Lois Pérez Leira, vacaciones olívicas

Sin embargo, hay vigueses que, sabiendo esto, vuelven a Vigo en agosto. Por ejemplo Lois Pérez Leira, que aquí conocimos por su actividad sindical, política y sus libros sobre emigración. Cuando se jubiló marchó para Argentina, ciudad en la que vivió de niño por efecto de la emigración. Allí reanimó y preside la vieja sociedad Residentes de Vigo y a sus 71 tacos viaja desde allí periódicamente como observador internacional en procesos electorales. Llegó hace uno días a Vigo, donde estará hasta fin de mes.