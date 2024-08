La gestión del Coto de O Castro

Como socio del Coto de O Castro, de A Estrada, a mi forma de entender de cómo se lleva un coto, creo que la gestión de la directiva que preside Manuel Fuentes Formoso es nefasta, como siga así dicho coto desaparecerá. Hace tiempo que vengo aconsejando y recogiendo firmas para unir las sociedades de caza de Deza, Trasdeza, Terra de Montes y A Estrada. Los “minicotos” tienen que desaparecer, puesto que solo benefician a la Federación Galega de Caza y a la Consellería de Medio Ambiente, y los perjudicados somos los cazadores, a quienes nos vacían los bolsillos a cambio de nada. Eso tiene un nombre “chumparrandaina y decimos amén, señorías”. Nos tratan como a un rebaño, sabiendo que nos consideramos personas.

Soy socio del “minicoto” de O Castro y también del de Silleda, estoy pagando los dos cotos, porque yo comparto vecindad con Loimil y Piñeiro, pero lo que veo es una descoordinación en la directiva de dicho coto. La mitad de la directiva dimitió y creo que tienen razón. Yo como socio le recomiendo al señor Fuentes Formoso que dimita de forma fulminante: no echa conejos, no hizo cortas... Esto es inconcebible y la parroquia de Loimil es la más perjudicada, ya que puede ocurrir un accidente. Después no valen de nada las lamentaciones. En poco tiempo, meses atrás, hicieron tres batidas en lugares de la parroquia de Loimil, a pocos metros de las casas y sin ninguna señalización, y también del mismo modo en las vías públicas, estando en riesgo constante la población.

Resumiendo, una directiva nefasta y descontrolada.