Cuatro Cosas

El pajarillo cantor, que ya se refirió al asunto hace semanas, vuelve a preguntarse qué pasa en lo profundo del Bloque. Dicho de otra manera, quiénes son los que mandan de verdad ahí y viene a cuento después de que los nacionalistas gallegos hayan reiterado su apoyo a Maduro, el caudillo de Venezuela. Por lo visto, al BNG le importa un rábano que los tres países más “progresistas” de Iberoamérica hayan reclamado la entrega de las actas electorales al Gobierno de Caracas. Y conste que no es una anécdota ni tampoco una serpiente de verano. Es increíble pero cierto. Jo...

La cuestión no es cualquier cosa. Si os fijáis bien, desde el resultado electoral de febrero, lady Ana y los suyos parecen haber reculado en sus planteamientos para ampliar las bases de la organización, dándole terreno a los “coroneles”, o sea la UPG. Y en lo que respecta a su política exterior da la impresión de que el mando lo tiene Néstor Rego, diputado en Cortes, aunque se lleva relativamente bien con la portavoz nacional. O eso dicen, los que presumen de conocer por dentro la casa. Uyuyuy...

Todo lo demás, en la política gallega está como si fuera una oficina de correos. O sea, para enviar y recibir mensajes, sobre todo los referidos a Cataluña y las peripecias del tal Puigdemont. Desde O Noso Ex, hasta O Noso Presidente, tienen como asunto único la mamarrachada del “exiliado”. Curiosamente, de los asuntos gallegos solo se habla de la cuestión financiera que afecta a todas las comunidades. Anacleto supone que los asuntos de cada día se quedan para después de las vacaciones. ¿O no...?

Lo que se mantiene en stand by es lo de los jacomitas. Tras la renuncia del PP a una moción de censura en Ourense, apareció el rumor de que podría haberla por la parte del rojerío. No para ganarla, que las cuentas no salen, sino –cuenta el agente– para demostrar a la ciudadanía que PSOE y BNG no engañan. Algo, por cierto, que, con opción o sin ella nadie acaba de creerse del todo. A estas alturas creer en lo que no se ve es más que una hazaña: algunos dicen que supera la categoría de milagro. Quizá el padre Astete pudiera entenderlo, pero aun así el asunto no cuaja. Y lo que es peor se habla ya de que en septiembre resucita. ¿Capisci...?