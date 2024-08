Una de las reflexiones que, sin duda, deberían hacerse en este país y cuanto antes, es la que se refiere a los muy graves errores que el Gobierno de España está cometiendo en el abordaje del asunto más importante que se plantea ahora mismo en estos reinos: “lo” de Cataluña. Y no ya tanto por el ridículo planetario, del episodio que desembocó en la fuga de Puigdemont, sino por la inexplicable actitud del ministro de Justicia achacando la opereta a los Mossos d’Esquadra. El señor Bolaños alegó que el operativo frustrado era cosa de la policía autonómica, quizá olvidando que en el Estado hay otros cuerpos de seguridad y de responsabilidad.

El esperpento de Barcelona es la consecuencia directa de la actitud que el Gobierno de Sánchez ha decidido para limar las diferencias con el separatismo catalán. Se hace desde la idea de que lo que se pretende es “devolver a Cataluña a una situación de estabilidad”, así como a cerrar definitivamente el llamado “proces”. Sin embargo ninguno de esos objetivos es viable en un futuro próximo –o al menos eso dicen los separatistas– y además porque insisten en que “ni un paso atrás”. Así no se llega a alguna parte. Al menos desde una perspectiva favorable para las gentes del común.

Lo peor de todo es que el presidente del Gobierno lo sabe, pero actúa como si el problema hubiese desaparecido tras el acuerdo con ERC y otros. Y no es así: las posiciones siguen más o menos como se plantearon en 2017 y llegar hasta aquí ha supuesto, no una mejora, sino un empeoramiento. Porque el ridículo de lo ocurrido el viernes en la ciudad condal no solo abarca los pactos de Sánchez, sino afecta de lleno a la credibilidad del inquilino de la Moncloa. Y cuando se habla de responsabilidad no se refiere, quien lo hace, solo a lo ocurrido, sino al rumor cada vez más extendido de que la “segunda fuga” del auto proclamado exiliado contaba con apoyos que van mucho más allá de una escuadra de mossos.

Lo que no parece discutible es que el ridículo afecta de lleno no solo al Gobierno central, sino a los saliente y entrante del catalán y también por completo a don Pedro Sánchez. En tiempos, como los actuales, en los que el poder apenas explica sus actuaciones y a la oposición solo le importa desgastar a sus rivales, la verdad suele quedar oculta. En este caso, se cumple esa norma no escrita, porque es una evidencia que ni los que mandan confiesan sus intenciones ni quienes se les oponen van más allá de reclamar las razones por las que se hace lo que se hace.

En definitiva, España ha hecho el ridículo, y no solo por el chusco episodio del fugado sino sobre todo por la imagen de incapacidad y sectarismo que emana de quienes encabezan hoy el país. Da enojo pensar que en tiempos como estos, donde la seriedad tiene que ser objeto de referencia, alguien pueda cometer errores como los de la coalición frankestein, y poner en riesgo severo no ya solo a la Constitución sino sobre todo al futuro más o menos inmediato del Estado al completo. Y que conste que, hablando claro, no puede decirse que quien tiene las riendas de España hoy en día las merezca. Y en Galicia los defectos de este Gabinete se ven con más claridad aún que en sucesos como el de Cataluña.