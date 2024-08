Prometo no aburrirles con este vacío existencial que para mí supuso apagar a mediodía de ayer la exhausta tableta a la que durante dos semanas he concedido pocos momentos de descanso. Cerrar la maravillosa aplicación que Max y Eurosport han creado para París 2024 ha sido un momento casi doloroso. Pero les confieso que me he concedido solo unas horas de luto por el final de los Juegos Olímpicos que tan entretenidos nos ha tenido y que tantas historias ha regalado. Empiezo a escribir este texto durante los discursos de la ceremonia de clausura y mañana cuando ustedes lo reciban en su correo ya todos estaremos seguramente a otra historia, tendremos en la cabeza nuevas preocupaciones y alicientes renovados y de los Juegos dejaremos de hablar. Porque olvidamos rápido y siempre resulta más tentador lo que está por venir.

El Celta se encomienda a Giráldez

Alguien me dijo ayer que “las emociones fuertes empiezan el viernes a las siete de la tarde”. Y es cierto. Dentro de cuatro días la Liga se pone en marcha para el Celta. Vuelve el paseo con el hormigueo en el estómago a Balaídos, el reencuentro con los amigos de asiento, la “Oliveira dos cen anos” que vino para quedarse, la ilusión y el pesimismo que conviven en la grada en nuestro particular bipartidismo, vuelve Borja Iglesias a pisar Balaídos y tantas otras cosas. Reconozco que no he tenido demasiado tiempo en reflexionar sobre el Celta en estos últimos días. Lo iremos haciendo con calma durante las próximas semanas y analizaremos también como merece el primer y, para mi gusto, decepcionante mercado de la nueva dirección deportiva (sinceramente esperaba algún movimiento con mayor audacia, aunque solo fuese como carta de presentación de cara al exterior). Pero les cuento una cosa. El sábado en la redacción yo estaba ocupado con las páginas de los Juegos y no tenía tiempo para atender al partido del Celta. Lo locución de la televisión era como un hilo musical que sonaba a mi espalda. Hubo un momento en que la sucesión de nombres que tocaban la pelota era como viajar a un partido del Celta Fortuna de hace un año y me volví. Allí había un grupo de mozalbetes toqueteando el balón y sometiendo por momentos a un club forrado de dinero de la Premier, comportándose como si nada les impresionase en exceso y se me pasó por la cabeza que a lo mejor, encomendados a Claudio y a su fe ciega en la gente de casa (la necesidad obliga también) igual esta historia funciona. Les diré que me llegaron mensajes de algunos amigos, devotos de la fe celtista, que confesaron haber “sentido cosas”. Yo no llegué a tanto. Ya habrá tiempo de sobra para eso o para querar pegarle fuego a todo. Pero sigue siendo maravillosa esa sensación previa al comienzo de Liga, esos días anteriores a la llegada de los resultados que acaban por joderlo todo.

Ester Navarrete llega a su meta

Ya que estamos y que no volveré a hablarles de los Juegos Olímpicos hasta dentro de un tiempo, les traigo alguna cosa que me hace ilusión y así no le damos vueltas a la decepcionante actuación de España que se fue a París convencida de que batiría el récord de medallas de Barcelona 92 (había razones para creer en ello) y que regresa anclada en unos resultados que consigue de forma recurrente desde 1996. Merece un análisis profundo que no se hace desde el COE (Alejandro Blanco dice cosas tan incongruentes como que el resultado no es el esperado pero que le pone un diez al equipo) y tampoco desde el CSD. Hay muchos espejos próximos en los que verse (Italia, Holanda…) pero parece que no interesa. Patada para adelante y en cuatro años el mismo cuento.

Bueno, a lo que iba. Que ayer me emocioné viendo a Ester Navarrete llegar a la meta del maratón. Acabó en el puesto 42 después de pasar una pequeña tortura mediada la prueba, pero lo hizo con el pecho lleno por el orgullo de haber alcanzado, cuando nadie lo imaginaba, una viejo sueño de juventud. Ester es una viguesa honesta y agradable que da las gracias cuando la llamas para preguntar cómo le van las cosas. Los Juegos son una historia de medallas, de victoria y derrota, pero también de culminación de una vida deportiva. Y es hermoso ver que puede haber recompensa para la gente buena.

Disfruten mucho de esta semana festiva como ninguna. El lunes cuando nos reencontremos ya estará en nuestras manos la primera clasificación de la temporada, el termómetro que marca nuestro estado de ánimo durante los próximos meses. Feliz semana y sobre todo feliz viernes.

