Explicar el sanchismo mirando las estrellas

En las noches despejadas de este verano tórrido reconforta mirar al cielo y contemplar el majestuoso lienzo de la bóveda estelar, de monumentalidad innumerable. Sirve este acomodo de terapia nocturna para evadirse por unos minutos, cuando el silencio apremia, del acontecer de una realidad sorprendente que nos circunda y cuya fatuidad nos abruma y nos supera.

Tan odiosamente relevante es lo que está ocurriendo en este momento y en este país que uno podría sentarse a charlar con un extranjero y explicarle cómo está España con una versión propia del memorable monólogo cinematográfico del replicante de Blade Runner: “Hemos visto cosas que vosotros no creeríais”. Las naves de ataque en llamas más allá de Orión refulgen menos que el incendio interminable que el sanchismo ha prendido en la sociedad española, resucitando lo peor de las dos Españas que solo se entienden a garrotazos. Si el personaje de la célebre película vio rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser, nosotros contemplamos cómo Moncloa amnistía a delincuentes y entrega sin reparo a manirrotos la llave de la caja a cambio del salvoconducto para acomodar el culo a toda costa en la poltrona.

Esperemos que algún día no muy lejano, mejor pronto que tarde, podamos enterrar esta sombría etapa de política tóxica con las palabras del replicante de Ridley Scott: “Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia”. Lágrimas o polvo microscópico de estrellas, no olviden Sánchez, Puigdemont y los secuaces de sus respectivas gandayas que somos menos de la décima parte del menor grano de arena en el desierto sideral; habitantes, tal vez únicos, de un sistema solar que viaja a 720.000 kilómetros por hora alrededor del centro de la Vía Láctea, donde conviven dos mil millones de estrellas. O sea, que no somos nada.