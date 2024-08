Sobre la puerta de la capilla de San Miguel destaca una inscripción en honor de Froila, escrita en clara grafía de tipo mozárabe en cinco líneas:

+AUCTOR HUIUS OPERIS TU DEUS ESSE CREDERIS DELE PE-

CATA OMNIBUS TE CHRISTIE HIC ORANTIBUS INSTAT

PRESENS MEMORIA INDIGNO FAMULO FROILA QUI OBTAT

ET IN DOMINO TE CONIURAT, O BONE DILECTE QUI LEGIS UT ME PEC-

CATORE MEMORIA HABEAS SACRA EX ORATIONE.

Inscripción que puede traducirse: Autor de esta obra, Tu Oh Dios, eres creido.

Borra los pecados, Tu oh Cristo a todos los que aquí oran.

La presente memoria recomienda a Froila, tu indigno siervo, el cual desea y en el Señor te conjura, Oh bien amado que lees esto que hagas de mi pecador, memoria sagrada en la oración.

Las medidas de la capilla de San Miguel son 8,50 x 3,85 m. de planta y 6 metros de altura. Gómez Moreno destacará que el ábside es redondo por dentro, con diámetro de 1,35 m. encarada su ventanilla hacia oriente y con credencias laterales para celebrar el sacrificio sin ayuda de ministro, como la exigüidad del local exige: sería práctica entre reclusos y huéspedes, puesto que la designación de “hospitiolum” acredita ser así el tipo de oratorios destinados a presbíteros forasteros”.

Los tres espacios que componen la planta de San Miguel, conforman tres unidades independientes, siendo deudor en ello a Peñalba pero sin someterse a un esquema puntual sino que el probablemente mismo artífice con libertad demuestre una mayor seguridad y un avance en el sistema con depuración de formas y sutilezas, según la opinión de Gómez Moreno. Núñez ha intuido en la disposición de la planta como un eje arquitectónico en forma de cubo con cuatro ventanas orientadas hacia los cuatro puntos cardinales como la plasmación de un simbolismo cósmico, añadiéndose a ese eje el vestíbulo y el ábside.

Cada una de las partes del oratorio se cubre con bóveda diferente, lo cual sirve para marcar la personalidad de cada uno de ellos, pero sin romper la unidad. La pequeña nave o vestíbulo se cubre con bóveda de herradura que parte de un imposta sencilla que se prolonga también por los pies.

El espacio central que es más elevado que los otros dos como también se evidencia externamente y con ventanas en cada uno de sus lados busca para la cubrición la bóveda de arista, apeada en arcos que parten de modillones de rollos colocados en los muros oriental y occidental. Solución que evoca las que se adoptan en Peñalba y en Santa Comba de Bande.

El ábside se cubre con descripción de Gómez Moreno mediante bóveda que “es una especie de cúpula peraltada con sección de herradura y dividida en cascos, alternativamente realzados, más un paño delantero arqueado: esto último exactamente como en sus similares de Escalada y Peñalba”.

Por su parte, Manuel Núñez ofrece una lectura simbólica: “Se trataba del centro litúrgico orientado hacia el este, hacia la región de la luz....entendiendo a Dios como la verdadera luz del Universo... Al levantar la cúpula circular sobre un octógono se plasma también una idea sobre la propia estructura del mundo: Dios, como luz de la tierra, queda definido por la forma circular”.

Las evocaciones al arte cordobés se han hecho al comparar el arco de acceso al ábside con el mihrab de la mezquita, que como este es de grandes dovelas perfectamente ensambladas y asentadas a hueso. Despiece radial, a excepción de la primera dovela, está enmarcado por un alfiz, tal como sucede en Peñalba y en Pazoo (Allariz).

El arco entre la nave y el crucero es doble para aligerar la masa del intradós tal como se puede ver también en otras arquitecturas contemporáneas.

El interior ha sido enlucido, imitándose con color los sillares, actuación que probablemente no es original. El suelo es a base de losetas de cerámica roja en la nave y cerámica vidriada con decoración floral en el ábside.

El Tesoro de San Rosendo

En este momento conviene hacer referencia a un conjunto de piezas de Celanova que vinculadas tradicionalmente con San Rosendo, se conservan actualmente en el Museo de la Catedral de Ourense. A mediados del siglo XX las recogió en Celanova Don Diego Bugallo Pita, allí permanecían en la casa rectoral y anteriormente figuraron en un pequeño museo que instalaron los PP. Escolapios en el tiempo que ocuparon el monasterio. Son sin duda lo más preciado del rico museo de la Catedral, si bien la vinculación con San Rosendo de las más, es meramente legendaria.

Ya en la “Celanova Ilustrada” es decir en el siglo XVII se pensaba que estas obras formaron parte del pontifical de San Rosendo y por tanto tenían la consideración de reliquias. “En la arquita dorada, que sirve de peana a la imagen de Nuestra Señora y está en el altar mayor al lado del evangelio está el Pontifical de San Rosendo y otras reliquias, caliz y patena de plata, la ara de porfido guarnecida de plata, tres anillos grandes con piedras amatistes, la mitra de aguja, el báculo y tres peines de marfil”.

A todas estas piezas, hoy en el Museo Ourensano hay que añadir ocho piezas de un juego de ajedrez de arte fatimí.

¿Cuáles de ellas podrían realmente haber pertenecido a San Rosendo? Únicamente dos pues es lógico deducir que si San Rosendo vivió en el siglo X habrá que descartar todas las que histórica o estilísticamente sean de época posterior. Así los peines litúrgicos son de los siglos XII y XIII, el báculo y la mitra, esta en un relicario argenteo con cristales, que lleva fecha 1779 y la inscripción “MTRA DE S. ROSENDO”, son del siglo XII, del mismo siglo es el ara y el cáliz, la patena y dos anillos deben situarse cronológicamente en el siglo XV.

Sólo las piezas de ajedrez son del siglo X. El anillo tiene una cronología anterior y la cornalina engastada es una pieza romana con Júpiter grabado en ella del siglo II o III, y por tanto nada impide que haya podido pertenecer al Santo, que lo pudo utilizar como anillo prelaticio o como simple recuerdo familiar.

Puede pensarse, dada la existencia de bastantes piezas de este tesoro pertenecientes al siglo XII, que la vinculación con San Rosendo parta de este mismo momento que coincide con la presencia en Celanova del cardenal Jacinto y por tanto con la canonización oficial de San Rosendo. Cabe pensar que para vestir pontificalmente las reliquias se fabricasen o utilizasen estos utensilios litúrgicos.

La pormenorización de este conjunto tal como hoy se conserva es pertinente y por ello merecedoras estas obras de un comentario más largo:

Ara. Para celebrar la eucaristía, de modo itinerante, se prodigaron en época románica este tipo de aras portátiles constituidas por una piedra, en este caso rico pórfido verde, guarnecida por un marco que aquí es de madera forrado con placas de plata sobredorada y nielada. (26 x 18 x 4 cms).

Los temas decorativos son vegetales y de tipo geométricos dentro de la tradición mozárabe; el tema central representa a Cristo, con nimbo crucífero, dentro de una mandorla, sosteniendo el libro de la vida en la mano izquierda y bendiciendo con la diestra. Cuatro ángeles sostienen la mandorla, sustituyendo a los cuatro evangelistas, tan habituales de este tipo de representaciones del Pantocrátor. Esto ha llevado ha interpretar el tema como la Ascensión del Señor, si bien puede también suponerse que se trata de un Cristo en la Gloria, a quien los ángeles sirven y adoran, siguiendo conceptos del Apocalipsis, o inspirándose en el propio texto Paulino de que al “Nombre de jesús toda rodilla se postre en el cielo.

Como en tantos ejemplos del románico Cristo es el Señor del Tiempo y de la Historia, el vencedor que reina para siempre en los cielos.

La pieza es como claramente señalan las inscripciones (Leyenda: (en el frente) + OBB ONOREM: SCI: CELLENOVENSIS:RUDESINDUS:AEPIS: PETRUS: ABBA: ME IUSSI FIERI (Capa posterior). ESSE DECET CLARAM VITAM VENIENTIS AD ARAM:OFFERAT TU MITEM POPULI PRO CRIMINE VITE, que cumplen también una misión decorativa, una donación al monasterio de Celanova del Abad Pedro, que estuvo al frente de aquella casa de 1090 a 1118. La depurada técnica nos remite a maestros de talleres cultos que podrían vincularse al grupo de orfebres, de amplia procedencia, que Gelmirez reunió en Compostela hacia el año 1105.

Báculo. Marfil. Siglo XII. Margarita Estella ha insinuado y no es improcedente, que el báculo pudo incluso fabricarse el año 1194 con motivo de la canonización con un “dente elefantino” que San Rosendo en su testamento donó a su monasterio de Celanova. Tiene sobre cuerpo cilíndrico liso, base bulbosa con sencillas labores grabadas. Voluta de perfil ochavado rematado en cabeza de toro que sostiene con los dientes una cruz flordelisada.

Caja morisca. De madera con el frente decorado con motivo de aves recortadas y pintadas en verde y rojo. Siglo XIII. En ella se conservaron las piezas de ajedrez fatimí.

Mitra. Con guarnición de tiras de tela árabe de seda. Siglo XII. En Relicario de plata barroco del año de 1779, que se puede atribuir al platero celanovés Manuel Armesto, activo en estos años finales del siglo XVIII. La mitra supuestamente de San Rosendo, sería la utilizada como ya esta indicado con motivo de su canonización en el siglo XII. Según Carmen Batlle, posee “adornos cúficos, hojas, galones formados de entrelazos con oro, muy finos, las ínfulas formadas por similares materiales.

Ocho piezas de ajedrez

Cristal de roca tallado. Arte fatimí. Siglo X, al menos esta datación la mantienen los más importantes especialistas, si bien hay propuesta de retrasarlas al siglo XI. Presentan la decoración incisa propia de estas piezas islámicas importadas a Europa, conservándose en España otras piezas similares en San Millán de la Cogolla y Lérida. Usadas con el destino que se le supone, piezas del juego de ajedrez y las conservadas corresponderían a una torre, alfiles, caballos (figurados como elefantes) y tres peones. De un altísimo valor por su rareza se vinculan como queda dicho por su cronología con el fundador del monasterio.

(*) Archivero diocesano