Adoito entrar en X para ver os trending topic do día. Parécenme útiles para observar onde se sitúan cada xornada os diferentes focos de debate en España. O pasado xoves, a tendencia principal era a política, liderada polos Mossos. O primeiro chío que aparecía era este: “Imagina que sales de vacaciones esta mañana. Y ahora te encuentras atrapado en un atasco de tres horas porque los Mossos d’Esquadra intentan fingir que están buscando a un político que acaba de dar un discurso frente a miles de personas y cámaras”. A continuación, outro usuario comentaba a mesma cuestión pero desde outro ángulo completamente diferente: “Han desplegado un operativo de cuatrocientos agentes de los Mossos para detener ilegalmente a un diputado electo que se tuvo que exiliar por organizar un referéndum cuando era President de la Generalitat de Catalunya. La “democracia” en este país”. Velaquí as dúas Españas representadas de xeito impecable.

Hai varios aspectos de X que me desgustan, pero outros que me fascinan. Un deles é a fotografía do pulso social que lanza cada minuto. Os usuarios escriben en X coa contundencia e a liberdade de quen está na súa casa, ignorando o alcance que van ter. Houbo mensaxes coma coitelas: “Tú imagínate llamar “Operación Jaula” a detener a Puigdemont cuando el pavo a dado un mitin retransmitido en directo por RTVE y con la policía mirando”. Ou “Hay gente en Andalucía que cobra el día diez y con cita para su médico para tres meses preocupada por lo de Puigdemont”. O certo é que as noticias onde explicaban que Turull acompañou a Puigdemont nun vehículo que despistou a policía catalá, que foi incapaz de dar con el en toda a xornada, alcanzaron niveles paródicos.

Imposible despegarse das pantallas cando o escenario semella un remake dun capítulo de Larry David onde acaban detidos dous axentes, un por ser propietario do coche no que Carles se agochou para marchar. Mentres supostamente Puidgemont está en Waterloo, o secretario xeral de Junts vai ser citado para declarar e explicar cal foi o seu papel na fuxida do expresident. Recoñezo que é imposible escribir neste contexto a palabra fuxida sen que escape un sorriso. Mentres, Feijoo habla de neglixencia policial e esixe o cese de Marlaska e de Robles, Otegi declara sentirse sorprendido pola ausencia de Carles Puigdemont no pleno de investidura de Salvador Illa, e Turull apela a un problema de seguridade do expresident, cunha frase para enmarcar: “puede llegar cualquier salvaje a hacerle daño”.

Salvaxe foi a xornada (en termos mediáticos) que non nos deixou alento. O líder socialista Salvador Illa, xa investido presidente da Generalitat, comprométese a abrir unha nova etapa de esperanza en Cataluña, que é o que din sempre todos os presidentes que acaban de ser investidos presidentes, mentres a súa conta de X empezaba a encherse de mensaxes cheas de carraxe, que apelaban á súa etapa coma ministro de Sanidade. Ignoro como unha persoa dedicada á política pode xestionar as súas redes sociais sen acabar con problemas graves de saúde mental. O nivel de violencia é bestial. Alén disto, as fotos de Carles Puigdemont co puño en alto, fixéronme pensar por contraste en Houdini, o mago do escapismo, que sempre aparecía con elas esposadas. Coma o prestidixitador, Puigdemont crea unha ilusión do nada. Agora estou, agora non estou pero sigo estando, e se quero materialízome diante de vós e teño un país pendente dos meus trucos e desa gaiola de ilusionismo que alguén creou para atraparme, pero non, porque xa non estou. Mentres, de fondo soa: “Waterloo, couldn´t escape if I wanted to, Waterloo, Knowing my fate is to be with you”.

