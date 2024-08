Solidaridad con apellido

Días después de la investidura en Cataluña todavía resuenan los ecos del “cambio de época” anunciado por el candidato en el antiguo arsenal de la Ciutadella. La primera vez que escuché lo de “no vivimos en una época de cambios, ...” fue ya hace años, al profesor Subirats, y siempre me surge la pregunta: ¿qué herramientas tenemos para gestionar ese cambio? Las respuestas van por dos caminos: la identitaria –definir a los nuestros y buscar herejes– o bien la de responsabilización –largo plazo y apuesta por la racionalidad del sistema en torno a reglas y consensos compartidos–.

Quizás en estos contextos, sea recomendable releer a clásicos, aunque no sean de nuestro entorno cultural. Lao-Tse escribió: “Los hombres nacen suaves y blandos, muertos son rígidos y duros. Quien sea inflexible es discípulo de la muerte. Quien sea suave y adaptable es discípulo de la vida”. Cuando se plantea el debate sobre la financiación y la solidaridad interterritorial no parece campo propicio para cuestiones identitarias, sino para estrategias pensadas en torno a reglas y la responsabilización del conjunto de actores, especialmente los sistémicos. En este sentido, es reciente el “aviso a navegantes” de la Comisión Europea, cuando señala que la mayoría de las comunidades se están alejando de la media europea en PIB per cápita y productividad y que las brechas económicas se están incrementando. Dos ejemplos. El gasto en I+D+i de Extremadura es del 0,7% del PIB, frente al 2,3% del País Vasco, o bien existen comunidades con 17 puntos porcentuales por encima de la media europea, mientras otras están 35 puntos por debajo, y ello a pesar de que recibe del sistema de financiación autonómica 10 euros más por habitante ajustado que la media.

Una de las grandes novedades del acuerdo en Cataluña, que tantos ríos de tinta está generando, es la de adjetivar la solidaridad. Se habla de “garantía de servicios públicos similares a similar esfuerzo fiscal”. Da la impresión de que se opta por un modelo de nivelación en torno a servicios públicos fundamentales –educación, sanidad y servicios sociales–, con una condicionalidad añadida, la del esfuerzo fiscal. Este último elemento tan “reaccionado”, resulta paradójico si se tiene en cuenta que lleva años aceptado en el ámbito de la UE, cuando se plantea la condicionalidad en torno al respeto del Estado de Derecho –caso de Hungría y la suspensión de fondos cohesión–, condicionalidad económica –coordinación de políticas económicas en el Semestre Europeo– o ya más recientemente, condicionalidad vinculada a reformas e inversiones, que supuso la iniciativa NextGenerationEU. O incluso, si bajamos el foco, cuando las entidades locales reciben 3 de cada 4 euros de forma condicionada, esto es, con la finalidad decidida, en torno a un procedimiento “diabólico” de subvenciones con plazos imposibles, sin horizontes de sostenibilidad y responsabilidades enormes, dada las limitaciones de la capacidad institucional para la gestión.

A la postre el debate está en si la solidaridad debe tener apellidos o no, más allá de cuestiones identitarias, se trata de si debe tener objetivos o no, si la condicionalidad que aceptamos sin reparos en la Unión Europea o a nivel local es lícita en el campo autonómico. O si habría otras alternativas de la mano de la financiación local del “ecosistema de los cuidados”, sin duda la escala más óptima para su gestión.

*Conselleiro do Consello de Contas