No al cupo catalán, la financiación es cosa de todos

Resolver el problema catalán, como si fuese de toda la autonomía y no de una parte de los ciudadanos que viven en ella (una parte que para más inri no cree en la autonomía), está teniendo un coste que alcanza límites insoportables. Primero los indultos, luego la reforma de los delitos de sedición y malversación, a continuación una ley de amnistía (cuya constitucionalidad está por dirimirse) y ahora una financiación a la carta para Cataluña, de forma que la comunidad asuma la recaudación de todos los impuestos en una suerte de cupo a la catalana. El afán de concordia y de regreso a España que dice perseguir el Gobierno de Pedro Sánchez con toda esta batería de medidas y propuestas tiene un precio demasiado alto. Y todavía nos queda –¿visto lo visto, acaso alguien lo duda?– el referendo de independencia.

La enésima concesión, difícil otra forma de verlo, a los independentistas –pese a que las últimas elecciones autonómicas han demostrado que son una minoría– ha rebasado todos las líneas rojas imaginables. Más allá del soporte legal que pueda tener y de su aplicabilidad –el Congreso, depositario de la soberanía nacional, tendrá la última palabra y en las Cámaras Sánchez no tiene mayoría–, la intención del Ejecutivo de entregarle a la Generalitat la capacidad exclusiva de recaudar, gestionar y liquidar todos los tributos es inaceptable. Por las formas y por el fondo. En tres palabras, el cupo es insolidario, inviable e injusto. Y veremos si inconstitucional.

Cataluña no puede salir del sistema ordinario de financiación autonómica en una negociación bilateral que margine a los demás territorios, cuyos líderes, de uno y otro color político, ya han adelantado su rechazo frontal. No se puede cambiar de un plumazo la arquitectura autonómica de un país para sustituirla no ya por otra federal, sino por una confederal como implica esta concesión.

Si la concepción federal del modelo autonómico presupone una forma de gobierno compartido, multilateral y descentralizado, pero siempre a partir del establecimiento de pactos entre territorios iguales, lo que ha acordado el Gobierno con los independentistas de Esquerra Republicana establece la aceptación de una España abiertamente confederal, pues reconoce que la negociación se establezca en términos de bilateralidad, de igual a igual, y eso afecta a todos los demás territorios, que asisten como meros espectadores al desesperante espectáculo de ver cómo otros fijan las reglas del juego y, en consecuencia, sus destinos.

Cuando una mutación de esta naturaleza, tan radical –en el sentido etimológico, porque afecta a la raíz del país– se decide en una mesa en la que solo se ven las caras dos –el Gobierno y ERC– se está cometiendo un error mayúsculo. Pero esa equivocación se convierte en insensata temeridad, en puro egoísmo, al constatar que el acuerdo está movido exclusivamente para conseguir el apoyo de los veinte diputados de Esquerra a la candidatura del socialista Salvador Illa como nuevo president catalán.

Por mucho que se esfuerce el Gobierno en explicar que el nuevo modelo aplicable a Cataluña no perjudicará a terceros; por mucho que intente vender la idea de que es un paso más hacia una configuración federal del Estado; por mucho que quiera persuadirnos de que todas las comunidades saldrán ganando (como si los fondos públicos se pudiesen estirar como una goma de elasticidad ilimitada); por muchos esfuerzos que realice para hacernos creer que esta será la concesión definitiva para resolver el problema del encaje de Cataluña en España... lo cierto es que toda esa batería de argumentos es pueril desde el punto de vista político, insostenible desde el económico y fomenta la desigualdad entre los territorios. ¿Sería aceptable que el barrio más rico de una ciudad recaudase los impuestos de sus vecinos y luego le entregase una parte de lo ingresado al Concello para que lo reparta? Pues esto es lo mismo, pero peor.

Un verdadero debate sobre esa de repente ansiada federalidad obliga a discutir entre todas las comunidades al menos dos aspectos centrales: el nivel del suelo federal (es decir, qué servicios se compartirían) y el nivel de solidaridad y corresponsabilidad fiscal, o dicho de forma más sencilla, dejar claro que cada territorio debe aportar según los recursos que tenga. Y esto no ha ocurrido.

Todo lo contrario. El Gobierno y un grupo independentista (no perdamos de vista este dato, porque no se ha negociado con un Ejecutivo autonómico, sino con una formación minoritaria de un Parlamento autonómico) se han cocinado un menú a la carta. Un menú que solo beneficia a una exigua parte de los comensales (porque en la financiación autonómica deberían sentarse 15 a la mesa, excluidos País Vasco y Navarra, que se rigen por un Concierto,fijado en la Constitución y que, en realidad, ya las dota de un estatus confederal). Un menú que además dejará menos viandas a repartir [la Xunta cifra el impacto en 450 millones anuales] ¿Deben los demás tragar con esto? Decididamente no.

Una amplia mayoría de los catalanes, según esgrimen algunos políticos de aquel territorio de forma recurrente, denuncian que están infrafinanciados. ¿Y qué? Los gallegos pensamos lo mismo. Y los asturianos y los andaluces y los murcianos y los extremeños... Hasta Madrid, la comunidad más rica y la que gestiona más recursos por su privilegiado estatus capitalino, se siente maltratada. Los catalanes se quejan, por ejemplo, de que necestian más fondos para mejorar su tren de cercanías. Seguramente es así. ¿Pero qué diremos, por ejemplo, los gallegos que no tenemos ni siquiera tren de cercanías?

Sin embargo, el rechazo a lo pactado por un Gobierno que tiene una posición minoritaria en el Parlamento y un partido independentista de solo 20 diputados no debe presuponer la negativa a un cambio del modelo de financiación. En este mismo espacio editorial hemos defendido la necesidad de una modernización del reparto de fondos que atienda, primero, al conjunto del país, es decir que piense en cómo mejorar los servicios que se prestan a los ciudadanos; y, segundo, que se sustente con nuevos criterios. En el caso de Galicia, la dispersión poblacional, el desplome demográfico o el envejecimiento. El modelo de financiación autonómico caducó en 2017 y desde entonces nadie, ni PP ni PSOE, han sabido o, lo que es más grave, ha querido diseñar e implementar otro. Todos se han limitado a poner parches. Una chapuza. Las culpas deben estar, pues, repartidas.

El Estado de las Autonomías que recoge la Constitución no puede ser entendido como un proyecto acabado, inmóvil, sino como algo evolutivo. Precisa de cambios, ajustes y adaptaciones a los nuevos tiempos. La notable descentralización de que gozan ya las comunidades debe mejorarse, potenciarse. Pero sin perder de vista nunca los dos pilares sobre los que se sostiene un Estado social y democrático de derecho: la solidaridad entre territorios y la corresponsabilidad fiscal.

Parece obligado recordar en tiempos en los que los principios políticos son tan volubles o están en almoneda que la primera obligación de un Gobierno central es la de velar por los intereses de todos y no poner su foco en contentar a una parte del Estado. Y menos cuando su intención se mueve en pos de un rédito particular, partidista. Y aún peor cuando esa parte privilegiada solo aspira a dinamitar el Estado.

La financiación exige un debate sereno, serio y riguroso. Con datos y no con sentimientos. Un debate multilateral. Porque en realidad esto no va solo de fondos –cuántos recibo y cuántos doy–, sino de definir el nuevo modelo de país que se debe construir entre todos. Con una visión estratégica, que de una vez rehúya el cortoplacismo y, por supuesto orille cualquier veleidad bilateral. Sea la catalana o cualquiera otra. Y es que cuando se habla de entre todos, no se trata de Barcelona y Madrid. Porque ni los independentistas son Cataluña ni España es Madrid. Por fortuna.