A estas alturas, y a la vista de los datos, parece evidente que una de las principales –por no decir la principal– palancas económicas que Galicia tiene es el turismo. Por eso discutir acerca de su utilidad en las economías macro y doméstica del país apenas se entendería. Y al hablar de “turismo” la referencia es global, no solo local con el foco de impulso en Santiago de Compostela. Porque es evidente que el turismo, aquí, es bastante más que la condición extraordinariamente atractiva de la capital. Pero el turismo tiene una dimensión aún mayor: el número de visitantes, el de ocupaciones hoteleras y –en definitiva– de un sector cada vez más amplio que refuerza el argumento aquel de que “es el petróleo gallego”. Pero no es exacto: ni por cifras ni por expectativas, y conviene que cuando se planifique la ordenación del país se aprecie su aspecto positivo y no se emplee la exageración.

No se pretende en modo alguno ni crítica ni reproche a la actuación de quienes dirigen y coordinan tareas en ese mundo comercial. Al contrario, es de alabar su trabajo: en los últimos años las cifras de visitantes se han multiplicado, el factor religioso es más fuerte y el movimiento económico que aporta el Xacobeo dan al sector la importancia que se merece. A partir de ahí, conviene recordar que este aspecto económico está condicionado en cuanto a visitas y estancias por la climatología. Un ejemplo es el mes de julio de este mismo año. Las previsiones eran muy optimistas, pero el mal tiempo –sobre todo en la primera mitad del mes– cambiaron las expectativas y frustraron los cálculos de la hostelería. Es evidente por tanto que aquí, en Galicia, no se deben forjar proyectos que dependan de factores incontrolables.

(Se ha citado al Xacobeo porque indudablemente su efecto tractor para la captación de visitantes ha sido y es muy significativo. Cuarenta años después de que surgiera la idea, su éxito fue y es notable, y no son pocos los que entienden que este valor añadido significó un refuerzo para la imagen de Santiago y del país entero. Lo extraño es que a estas alturas el creador de la cita, el entonces conselleiro señor Vázquez Portomeñe, no haya recibido ni siquiera un reconocimiento oficial más que merecido. Galicia necesita reforzar la gratitud que muestra a las personas que por ella trabajan y además trabajan bien.)

En el panorama, hay una variable seguramente no prevista que complica la situación presente y futura: se trata de si el número de visitantes llega o no a colapsar las costumbres e incluso la comodidad de los habitantes de las zonas turísticas más conocidas. Es indudable que la afluencia de turistas conlleva una cierta incomodidad para los residentes habituales a causa del aumento necesario de servicios públicos y sus costes, etcétera. Esa polémica, que ya llegó a Galicia, debiera resolverse con rapidez e imaginación, porque si hay mucho que ganar, también puede perderse bastante de lo positivo. Y sería una lástima que, precisamente ahora, lo bueno se convierta en regular.

No obstante, y en la materia, Galicia tiene aún mucho por hacer. Los responsables políticos de que todo vaya bien no deben marearse por el éxito, sino esforzarse en que siga creciendo con las variables que se necesiten modificar. Se ha hecho un buen trabajo, pero es evidente que este Antiguo Reino necesita una modernización hotelera, una mejora en las comunicaciones terrestres, ferroviarias y aéreas, además por supuesto de una coordinación de actividades públicas y privadas, que no suponga intervención indebida de ninguno de los sectores en el otro. Si se quiere obtener petróleo del turismo, se puede. Pero hay que ir con cuidado, para no matar demasiado pronto a la gallina de los huevos de oro.

