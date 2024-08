Retratos augustos: Monseñor Alberto Cuevas Fernández

Monseñor Alberto Cuevas Fernández / Augusto Rodríguez

Alberto Cuevas Fernández. Sacerdote y periodista. Justamente así suele firmar sus artículos aludiendo a su doble profesión, que le apasiona, como buscador de la verdad y difusor de la misma, que tal la entienden condensada en el mensaje cristiano, quienes dedican su vida a esta tarea. Alberto, monseñor, es un tipo alegre, listo y bueno como cura; magnífico escritor y extraordinario orador. Por ahí irán las definiciones de quienes le conocen y tratan; si bien él sin sonrojarse pregonará: “Lo mejor de la vida son los amigos que guardas en la agenda del corazón”. Prototipo de la iglesia de siempre y de ahora que, según el Papa y los sociólogos, “está llamada a ser de comunidades minoritarias pero más comprometidas”.

Sí a los chips fototónicos, no menos al hummus con calabizo

No voy a ocultar que, como vigués, aplauda que nuestra ciudad vaya a albergar la futura fábrica de chips fototónicos más importante de Europa pero, oye, no menos que las viguesas Keila Pousa (hija del pintor que dejó huella) y Edurne Sendra, con el trabajo de María Figueroa y Carmen Rial, hayan lanzado sus untables (hummus) con calabizo, cien por cien vegetal. ¡Alegráos, veganos! Vete tú a saber qué son los chips fototónicos en los que hay que creer por fe, pero yo acabo de paladear con placer sus hummus (normal y picante) y son verdad cierta ya en el mercado, como está hace años su calabizo, embutido vegetal de calabaza elaborado como el chorizo tradicional gallego, al que el BBVA-El Celler de Can Roca premió como uno de los diez mejores productos sostenibles de Europa. Recuerdo haber escrito en 2015 de una empresa que nacía en Nigrán, Fiablone, para operar en el segmento de la oferta vegana con un embutido de calabaza. El calabizo, y su potaje de garbanzos con calabizo, en la que estaba también Sofía Calvo, que sigue pero ajena a este último proyecto. volcada como está en su Mesón de Charo en Gondomar. ¡Viva el hummus con calabizo de Keila y Edurne, de goloso sabor!

Salvar la Avenida de Madrid

Cuando Méndez Ferrín escribió Vigo, fronteira do alén con fotos de Xulio Gil, insuperable en su narrativa sobre el mar, las calles y gentes de Vigo, comienza describiendo lo primero que se percibe de la ciudad entrando por la carretera que viene de Ourense. Su altura literaria y poética salva la descripción de la Avenida de Madrid, que es caótica y antiestética, una patada a los ojos del visitante. ¡Qué alegría oír al alcalde Caballero aprobar su reforma integral, que suavizará esa primera impresión anárquica, repelente!

El museo de Eduardo J. Ortún

Siempre me encantó la pintura de Eduardo J. Ortún, que se nos fue no hace mucho para siempre. Vigués de adopción, guipuzcoano que se sentía riojano, a San Román de Cameros, pueblo en que pasó años de infancia, iba cada poco con su mujer, Elida Lodeiros. A Ortún quise hacerle sus memorias, muy ricas, pero siempre se negó por una humildad inexplicable. Ahora me entero, con alegría, de que en su pueblo riojano le van a hacer un museo con su nombre. ¡Qué menos para este gran pintor!