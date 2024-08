La vida es un atasco

Vivo con la angustiosa sensación de vivir atascado, de que vivimos atascados, de que todo está atascado. Y lo atascado no da paso ni para adelante, ni para atrás, está varado en una especie de fango movedizo que acabará engulléndolo. Los humanos somos especialistas en atascos, poseemos notable soltura en su producción. El primer atasco y más odorífero fue el que sufrió el planeta Tierra por nuestro afán de puercos consumados. Amasamos con exuberante irracionalidad tanta porquería por tierra, mar y aire que la vereda no parece tener retorno a lo transitable y respirable. Leo a Italo Calvino en "Las hijas de la Luna": “La ciudad se había consumido a sí misma de golpe. Era una ciudad para tirar a la basura que seguía a la Luna en su último viaje”. Otro atasco paradigmático es el de nuestros gobiernos. Desde que el australopiteco se puso a dos patas y descubrió que el fémur del esqueleto ("2001: Una odisea del espacio") aplicado con contundencia sobre los parietales del congénere lo dejaba fuera de la circulación, y que la muerte del vecino le daba una cuota de poder, los sapiens se esmeraron y no cesaron, ni cesarán, en descubrir y fabricar fémures más sofisticados y mortíferos, las bombas atómicas, por ejemplo. Qué atascados no estaremos en esta cuestión que los pepinos nucleares en stand by de las grandes potencias aniquilarían la humanidad más de 200 veces. ¿Quién pulsará primero el botón del fémur de protones? Y no olvidemos el atasco que proporciona nuestra inteligencia en constante evolución, somos tan listos que pretendemos controlar nuestra sociedad con la informática, el mundo y sus mecanismos obrarán al dictado de los algoritmos, de la IA, y, qué risa, a la primera de cambio un antivirus fabricado por nos para protegernos ataca a sus dueños y medio planeta atascado al borde del apocalipsis.

"Amasamos con exuberante irracionalidad tanta porquería por tierra, mar y aire que la vereda no parece tener retorno a lo transitable y respirable"

Pero, amigos, seamos optimistas. De los atascos también se saca provecho. Me lo contó Emilio. Un amigo del cole que se jubiló y se fue a vivir al campo. Casa, huerta, árboles y prado. Y gato. Un día, sembrando patatas, dio con la tubería del desagüe de la casa y quedó de piedra. Las raíces se filtraban por diminutos orificios de la tubería e invadían el interior del conducto atascando el fluir de excrementos y otros residuos. Dio parte a la compañía de seguros y, como es habitual, le respondieron que, según el artículo 5 de las Condiciones Generales, se fuera al carajo. Y no se fue. Emilio, despabilado, comprobó el buen estado de las plantas que se nutrían en sus desagües y plantó tomateras en los aledaños de la conducción. Hoy Emilio está forrado, montó una empresa de tomates recios, sabrosos y, lo más novedoso, provistos de una microbiótica intestinal ad hoc y un microbioma genéticamente óptimo. De oro se hizo, gracias al atasco de las tuberías por las raíces y al te cuidamos de su compañía de seguros.

Suscríbete para seguir leyendo