Neuróticos sen fronteiras

En psicoloxía, o termino ‘neurose’ úsase para designar trastornos mentais que distorsionan o pensamento racional e o funcionamento social, familiar o laboral axeitado das persoas.

Os neuróticos abondan ser persoas normais pero que manifestan un comportamento obsesivo e patolóxico, que remata ás veces nun desequilibrio maniático, ou mesmo nun perturbador trastorno obseso por algo ou por alguén.

Ó longo da miña vida teño coñecido e tiven que lidiar con todo tipo de neuróticos, do tipo dos mentirosos convulsivos, os que maniáticos sen fronteiras actúan dun xeito hipocondríaco, os que consumen a súa existencia nunha enfermiza envexa polo que toman coma felicidade dos demais, ou aqueles que detestan e buscan por tódolos medios menoscabar o desfrute, o éxito, ou simplemente as gañas de facer, dos que consideran opostos ós seus pensamentos irracionais, mergullando formas de amargarlles a existencia, tan só porque si.

Teño que recoñecer que efectivamente como dicía o meu pai, que en gloria estea, “hai xente pa tó”. Despois de moito, teño que admitir que efectivamente, dende logo que hai xente de todo tipo e os neuróticos sonche unha súper abundante.

Dentro desta absurda clasificación, nos últimos tempos de redes sociais, información ou mais ben de desinformación e comunicacións de bulos e mentiras interesadas, vaise abrindo camiño entre desbroce e desbroce, día a día, coma un tormento chinés do pinga a pinga sobre as nosas cacholas, posiblemente grazas ó nefasto traballo dos nosos políticos, o mal entendido e peor aplicado concepto da sacro santa “propiedade privada”, e ó mesmo tempo o dereito á imaxe.

En tanto que cada vez está a resultar máis preocupante a desfeita dos okupas, que che acampan tranquilamente no medio do salón, e ninguén pode botalos fóra da túa casa, aínda que ti mesmo teñas que empezar a durmir nun banco do parque, en tanto que eles impunemente desfán a que era o teu fogar. E todos tan tranquilos porque eles sonche desvalidos, en risco de exclusión social e polo tanto persoas vulnerables, e ti un capitalista explotador porque logo de moitos esforzos tiñas un pisiño de 60 metros cadrados onde quentarte nos invernos.

E por outra banda en contraposición a este dereito de propiedade recoñecido na Constitución, está o da propia imaxe, e aquí xurde o despropósito cando hai xente neurótica que berra coma tolos que non podes sacarlle unha foto a unha flor, ou a unha árbore, ou a un muro de pedra, porque é privado, e non tés permiso, cando eles mesmos inundan as redes coas súas fotos de postureo e ninguneo.

E digo eu que che son un pasmón que non sabe de nada, que será mais grave, que che okupen a casa, ou que lle saquen unha foto sen maldade, nin ánimo de lucro, tan só por admiración da fermosura das cousas?

Pois nada, xa ven, cousas veremos, que diría Castelao, ou neuróticos modernos que penso eu.