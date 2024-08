Aunque en el periodismo actual sobran profetas, adivinos, pronosticadores y vendedores de crecepelo, a mí me cuesta horrores hablar de lo que podría ocurrir dentro de un par de días. Bastante es lidiar con el presente. La única certeza absoluta es que nos vamos haciendo mayores y que, con un poco de suerte, un día seremos viej@s (desterremos el miedo a las palabras, porque si no paramos esa ola de lo políticamente correcto, al diccionario le sobrarán la mitad de las páginas). Si eres de es@s a los que les deprime la idea, piensa que la alternativa a no hacerte mayor es muchísimo peor.

Así que como ya sabemos qué nos deparará el futuro, mi consejo es que nos preparemos desde ya. Para llegar en condiciones dignas a viejo hay que entrenarse (cultivando hobbies, aficiones, relaciones personales, pensando en cómo ser útil a los demás y a uno mismo, ocupando el tiempo libre… Por cierto, los expertos en mayores recomiendan leer el periódico a diario. Yo añado: si es FARO, mucho mejor). En caso contrario, si nos dejamos ir, si evitamos pensar en ello, en unos años engrosaremos la legión de zombis que se dedican a ver obras en la calle, a chuparse horas de inmunda tele o a reducir el hogar a las dimensiones de un sofá. Y no. Así que pongámonos las pilas.

Pero no solo nosotros debemos estar preparados, sino también las administraciones públicas. Ellas nos deben ayudar si nuestra vejez se ve complicada por razones de salud o precariedad económica. Y lo deben hacer con diligencia y premura. Porque cuando eres muy mayor el sentido del tiempo es totalmente diferente: un mes para una persona de 90 años es comparable a un año para uno de 70 y a diez para otro de 45.

Esta semana publicamos dos historias sobre el asunto. La primera es la lista de espera que sufren más de 170 dependientes vigueses a quienes la Xunta les ha concedido más horas de atención, pero que por falta de fondos económicos no pueden disfrutarlas. El problema es grave y no es nuevo. La dependencia es todavía un gran agujero negro. Gracias a la entrega y el sacrificio de los familiares, muchos mayores están atendidos. Pero esa no es la solución, ni para los mayores ni para sus allegados.

Galicia va con enorme retraso en un asunto capital que irá a más. Debe ponerse más dinero y hacerlo cuanto antes. Xunta y Gobierno se lanzan la pelota de las responsabilidades —vaya novedad— mientras nuestros mayores siguen atrapados en un penoso pimpampúm político. Así que, unos y otros, dejen de jugar con nuestros padres y abuelos y pónganse ustedes también las pilas.

La familia es la red de protección de nuestros viejos. Pero qué ocurre cuando no hay familia. Los problemas entonces se agravan. Aparecen las patologías mentales, las enfermedades físicas se aceleran e irrumpe un enorme mazo que golpea de forma inmisericorde: la soledad. Vejez y soledad conforman un cóctel explosivo. Una de sus consecuencias directas es la mala alimentación, incluso la desnutrición. Por indolencia, descuido o incapacidad. Más de 3.100 gallegos reciben en su casa cada semana una bandeja de comida, en una iniciativa de la Xunta bautizada como Xantar na Casa. El número de beneficiarios ha crecido exponencialmente y seguirá haciéndolo. Sí, ya sabemos que Galicia se encamina a ser un país de centenarios, el Japón de Europa, pero evitemos que estén solos y mal alimentados. No es caridad, es justicia.

Para acabar pretendía hablaros de la última tomadura de pelo de los trenes (¿cómo es posible que lleguen casi todos tarde?) y del lío interminable de los alquileres (del veto a las parejas y del número de impagos que ya saturan los juzgados), pero me lo he pensado mejor viendo el fin de semana de sol y playa que tenéis por delante (a mí me toca guardia). No seré yo el que los amargue, así que mejor lo dejamos para otro día.

¡Feliz chapuzón!

