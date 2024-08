Es probable que cuando don Alfonso Guerra dijo del presidente Suárez aquello de “tahúr del Misisipi”, no imaginase que de su propio partido, el PSOE, saldría más de un experto en trucos dialécticos y juegos de manos. Fue entonces una definición más irónica que política, y no era previsible que hace unos cuarenta años saldrían de sus filas personajes como Zapatero o Sánchez. Ambos, leoneses, han establecido récords en cuanto a su condición de gobernantes “para todos”. También fueron y son doctorandos en sacar conejos de las chisteras, algo que, sobre todo, don Pedro viene demostrando desde que llegó al poder mediante una moción de censura que tuvo bastante de farol con suerte.

La opinión que se deja expuesta es discutible, pero tiene argumentos objetivos que la respaldan. E incluso elementos que la hacen viable: el más que evidente se refiere a las declaraciones del actual presidente acerca de la “federalización” del modelo de Estado actual en España. Es cierto que esa intención existe, pero no en el marco de mejora que se dice, sino en el del intento constante por parte de la izquierda radical para acabar con la Transición y el modelo que dio al país casi cuarenta años de sosiego y convivencia. Y que, hasta ahora, solo demuestra lo contrario con el agravante de que es intencionado.

(A nadie puede sorprender cuanto precede. Ya antes de la muerte de Franco, las dos Españas reclamaban un futuro opuesto: los conservadores pretendían un cambio sin violencias, ni siquiera dialécticas, y los ahora progresistas un cambio de arriba a abajo costase lo que costase. En ese marco, habría que exigirle a Sánchez que al menos se explique mejor, porque federalizar consiste en que el Estado “presta” parte de su soberanía a los que forman el modelo; quizás se refiriese el señor Sánchez a que el país va hacia una confederación en la que los Estados miembros son los que ejercen por delegación la soberanía que les cede el Estado).

No se trata de entrar en consideraciones de especialistas, sino de interpretar las auténticas intenciones de lo que, según Sánchez, está ya en marcha para la España que él desea. Dicho lo cual, hay que añadir que ese cambio sería inconstitucional sin cumplirse las condiciones que el propio marco legal exige para cualquier cambio. Pero para lograrlo se reclama una mayoría parlamentaria ahora mismo imposible. Así las cosas, federalizar obligaría a una ilegalidad o una trampa al “estilo Moncloa”. Por eso se recuerda lo de “tahúr del Misisipi”.

En términos de Galicia, no sería un cambio adecuado. Primero, porque en un Estado federal no todas las partes tienen las mismas capacidades; y segundo, porque en ese marco siempre saldrán ganando los federados con más capacidad económica. Y conviene observar que el principio de solidaridad no se da como se aplica en España: aquí, en teoría, es un concepto garantista de la igualdad, algo impensable en otros, en los que hay un abismo entre el Norte y el Sur, valga el ejemplo, y eso, para este Antiguo Reino, no es ni siquiera aconsejable.

