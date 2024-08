Los Monroy de Bouzas / Cedida

Igual que hay discotecas o salas como DJ residentes, también lo es cada año de nuestra sección esta familia, los Monroy de Bouzas, que celebra su reunión estival en Vigo. Ahí los tenéis un año después dispersos como están por diferentes puntos de Galicia y Asturias, pero que no pierden el encuentro olívico estival con el patriarca Tino al frente.

En busca de la ciudad gallega más productiva en fiestas populares

En datos de 2008, si han hecho bien las cuentas, Galicia era la región europea que más fiestas populares registraba en verano y no hay razones par pensar que hayan disminuido salvo pandemia. Solo en los 122 días de los meses de verano concentra más de 3.000 festejos, sean eventos gastronómicos, romerías, conciertos y verbenas. La pregunta es qué ciudad gallega es la más festeira, y eso ya se lo planteaban dos personajes de los años 50 que fueron influyentes en tiempos del alcalde Portanet en la aún recién salida novela-documento Blues da Florida de Chiño Barral, que con gozo estoy leyendo. ¿Será el Vigo de Caballero? ¿Quizá el Ourense de Jácome? Debo decir que el pasado año A Coruña se coló entre las urbes con más fiestas durante los meses estivales, aunque yo no lo creo porque esas cuentas son muy relativas, según lo que incluyan. Seguro que hay un estudio que no encuentro. La misma Xunta publicaba antes un grueso cuaderno Veráns de lecer que recorría toda la Galicia festeira. En conciertos de alto standing, de vía municipal, yo creo que es Vigo.

¿Y qué decir de O noso Vigo?

¿Y qué decir de Vigo como ciudad festeira? Se me ha ocurrido seleccionar solo estos primeros 15 días de agosto que estamos disfrutando. ¡Vaya agosto festivo vive la ciudad, desbordada de visitantes! Sonaron los ecos del Cristo, pero también del son cubano, los boleros, guajiras y salsa del Buena Vista Social Club con que estrenamos el mes en la Puerta del Sol y, desde Castrelos, los de Luz Casal o Aitana. Ahora ya estamos metidos en O Marisquiño (del 8 al 11) entre artistas de calle y deportistas urbanos. ¿Fiestas populares? Sobradas como las de San Salvador de Teis, que empezaron el 6, durarán hasta el 12, y en las que destaca nada menos que un concurso de campaneros mañana a las 17. Pero, ¿qué digo? ¡Si hoy comienzan las de San Lorenzo en Coruxo! Los amantes de la ópera tenéis en Castrelos al Rigoletto de Verdi. El domingo siempre fue día de descanso, pero no aquí porque en Valladares celebraremos la XLII Festa do Socio y la XXXVI da Veciñanza. ¿Y los niños? Tendrán su espacio el lunes 12 con el musical Cantajuego. Y cuando llegue el miércoles, ¡ay, cuándo llegue! Con Víctor Manuel en Castrelos. Además, aquí vienen las fiestas de San Roque, de las que tuve la honra de ser pregonero. Será del 14 al 17. Así que mientras arranca la 61 edición de la Regata Rías Baixas, los de san Roque exhibirán su poderío, no solo con su puestos sino con su surtida propuesta musical, en la que hay desde charangas a bandas como Black Stones o Broken Peach. Y no para ahí la cosa, nosotros no descansamos, porque el jueves 15 llega la romería religiosa que se celebra en el monte Alba, la de la Virxe do Alba y san Bartolomeu de Valadares, lo que no obsta para que el día 16 oigamos a Vetusta Morla y Xoel López en Castrelos, y el 17 nada menos que a Melendi allí mismo. Y ya no les cuento, por agotamiento, lo que queda hasta fin de mes.