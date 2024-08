Los sustos

Hay muchos observadores que coinciden en señalar que la situación política en España es de las que deben preocupar. Curiosamente, y hablando de economía, las opiniones se dividen radicalmente, igual que las anteriores. Sin embargo, no hay definición fiable del todo: mientras el jefe de Gobierno, señor Sánchez, dice que las cuentas del Estado van “como un cohete”, sus adversarios aseguran que en cualquier momento puede llegar un parón, y que, por tanto, sustos como el de esta semana con la caída de las Bolsas de medio mundo pueden repetirse en cualquier momento. Cierto que las cosas parecen mejorar, pero no es seguro por cuanto tiempo y como. Lo cual no quiere decir que sea el fin del mundo, pero sí obliga a una reflexión acerca de cuales son las perspectivas reales que tiene este país para su progreso.

Esa tarea, que no es sino preventiva, tiene muchos entresijos. Con las cifras de pérdidas en pocos días, resulta evidente que la situación global tiene más grietas de las que algunos optimistas creían ver. Grietas que, más que previsiblemente, se ampliarán en función de los resultados electorales de noviembre en los Estados Unidos. No será lo mismo que gane Trump a que lo haga la señora Harris, pero no solo por lo obvio, sino porque ambos tienen conceptos del todo diferentes sobre cómo ha de organizarse el mundo económico.

En ese sentido procede insistir en que el riesgo de más sustos crece en la medida en que el candidato republicano pueda triunfar: es un proteccionista de América y, por tanto, tiene entre sus objetivos retomar el papel que USA jugó como guía y norte de Occidente. Y eso puede perjudicar a Europa, entre otros. Sin citar a China y otras potencias emergentes, en las que algunos observadores creen ver amenazas en términos comerciales y de competencia directa. Sin hablar, por supuesto, de los conflictos militares que se suceden por medio mundo. Son ejemplo lo que pasa en Ucrania o en Oriente Medio, además de en varios puntos del continente africano.

En referencia a España, se citaba “lo del cohete” que ha manejado don Pedro Sánchez varias veces, a pesar de que no pasa de ser una afirmación demasiado optimista. Los números fríos enseñan otra realidad: la deuda pública de este país está en cifras astronómicas; algunas entidades cuya opinión pesa en el mundo hablan de una recesión económica relativamente próxima, y el panorama empeora cada vez más. Como dijo el clásico, este no es tiempo para la poesía y, por tanto, conviene reclamar a quienes dirigen la economía mundial que sus cuentas y cálculos no solo no asusten, sino que ayuden a serenar las finanzas internacionales antes de que aparezcan más problemas.

En términos de Galicia, el último aviso por el momento fue el del presidente de la Xunta, que ha estimado en más de 440 millones el perjuicio a este Antiguo Reino tras el acuerdo entre el Gobierno central y Esquerra Republicana. Un cálculo casi optimista, porque de algún modo el señor Rueda no exagera, pero la cifra para una comunidad como la gallega, que no aparece entre las más destacadas en finanzas suma demasiados millones. Y eso significa más sustos, con el agravante de que siempre, o casi, se los llevan los más débiles. Es una especie de condena que de momento no tiene visos de rectificarse.

