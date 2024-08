Frorezan meus eidos, homenaxe a Curros Enríquez

Con este verso do seu poema “O Maio” pertencente ao libro Aires da miña terra (1880), a AC Alexandre Bóveda, AC O Facho, Real Academia Galega de Belas Artes, Amigos dos Museos de Galicia e Cántigas da Terra convocan (o próximo sábado, día 10, ás 12 horas) unha homenaxe a Curros Enríquez no 90 aniversario da inauguración do monumento, obra de Asorey, nos xardíns de Méndez Núñez de A Coruña.

A primeira sorpresa que nos depara a convocatoria é a ausencia de dúas institucións coruñesas especialmente ligadas ao acontecemento como son a Real Academia Galega e o Axuntamento da cidade. A sorpresa é rotunda se temos en conta a especial relación que o poeta mantivo con ambas e, como non, co pobo da Coruña. A mutua relación de lealdade entre Curros e a cidade da Coruña comezara en marzo de 1881 cando o avogado Luciano Puga y Blanco consegue a revogación da sentenza condeatoria da Audiencia de Ourense por inxurias, según acusación do bispado, contidas no libro Aires da miña terra. E continúa esta con motivo dos sucesos de 1893 provocados polo decreto de marzo deste ano polo que se pretendía o traslado da Capitanía Xeral con sede na Coruña desde 1480, a León. Con tal ocasión Curros escribe varios artigos en El Liberal defendendo as teses rexionalistas de permanencia na Coruña. Correspondeu a cidade coa súa coroación como poeta nacional e asistindo masivamente ao seu enterro en 1908.

Non obstante o monumento foi ameazado de traslado en máis dunha ocasión. O motivo non confesado para o traslado do monumento foi sempre a especulación e, naturalmente, a postergación e ocultamento que motivou o seu levantamento, que non foi outro que deixar constancia do protagonismo de Curros na construción de Galicia.

O último intento de invisibilizar o monumento ocorreu en 1970 sendo alcalde Pérez Ardá, que pretendía levalo ao Parque de Santa Margarita. O informe de Otero Pedrayo en defensa da permanencia do monumento, autógrafo, dirixido ao Secretario da Real Academia na Coruña e asinado en Ourense o 15 de xaneiro de 1970 segue a ter plena actualidade e deberan ser lidas de nova polas institucións ausentes:

O académico firmante, chamado a dar seu parecer sobre un proieuto de remoción, non importa pra onde, do moimento a Curros Enríquez ergueiro no paseo de Méndez Núñez da Coruña, decrara de sutaque delorosamente surprendido:

Que ningún verdadeiro galego e especialmente ningún cruñés, amante da poesía, da cultura, da propia dinidade da cidade, pode sosteñer que o moimento “estorba”. O que estorban son outras cousas. Curros, namorado da Cruña e agradecido a ela soio pode estare no frente lumioso, aberto ó mar e ó infindo da cidade. Diante tal símbolo calan todalas convenenzas económicas e municipás, si as houber. O poeta inmorrente non está suxeito a xubilación. O proieuto, de habelo, debe ficar no silenzo. Pois a sua soia proposta sería unha chata e lixo prá limpa e groriosa cidade da Cruña e non digamos pra a autoridade que a propuxer. Deus garde a V.S moitos anos.

Ramón Otero Pedrayo

